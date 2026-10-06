El empresario libanés, Yusef Tanús, fue detenido en el municipio de Zapopan por elementos de las fiscalías de Puebla y Jalisco, luego de que agredió a un agente de Tránsito de Cholula.

Los reportes indican que la agresión por la que el sujeto fue asegurado, ocurrió hace once años cuando el elemento municipal intentó levantarle una infracción de tránsito.

Debido a los hechos, Yusef Tanús fue entregado a agentes de la Fiscalía Metropolitana, quienes lo pusieron a disposición de un juez del Distrito Judicial que se encargará de definir su situación jurídica.

Detienen a empresario Yusef Tanús en Zapopan; estuvo prófugo por once años

El lunes 5 de octubre de 2026, fue detenido el empresario de origen libanés, Yusef Tanús Gazal, en el municipio de Zapopan, Jalisco, tras permanecer prófugo de la justicia durante once años.

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante la cumplimentación de una orden judicial.

Posterior a su captura en territorio jalisciense, el personal ministerial trasladó de inmediato al imputado hacia el estado de Puebla para presentarlo formalmente ante la autoridad judicial que lo requería.

Yusef Tanus Gazal (captada de video / Vía Twitter)

El empresario quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, instancia que definirá su situación jurídica tras el cumplimiento de la orden de aprehensión.

La detención del imputado se derivó del proceso penal iniciado en su contra por agredir con arma de fuego a un agente de Tránsito Municipal que intentó sancionarlo en vialidades poblanas.

Yusef Tanús esataba en la mira de las autoridades por balear a un agente de tránsito

Sobre el caso por el que Yusef Tanús fue detenido, se informó que la agresión contra un agente de tránsito ocurrió en marzo de 2015 en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla.

La información establece que el empresario baleó al agente Iván Torres Díaz, debido a que éste lo intentó sancionar por estacionar indebidamente su camioneta.

Durante la intervención policial, el sujeto presumió supuestas influencias con funcionarios públicos antes de sacar un arma de fuego calibre 9 milímetros y dispararle al oficial en las piernas.

Luego de ejecutar la agresión armada, Yusef Tanús huyó del lugar a bordo de su pripio vehículo, lo que derivó en la orden judicial por homicidio en grado de tentativa.

Durante su periodo como prófugo, el empresario se vio involucrado en un tiroteo registrado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde afirmó ser familiar de un alto funcionario.