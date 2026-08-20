Roberto Capuano presentó el tercer modelo del vehículo eléctrico, Olinia Van, que combina el diseño y funciones de los modelos Olinia Uno y Olinia Carga.
“Hay una cosa más y es Olinia Van. La carrocería cerrada de Olina Uno pero la cabina posterior convertido en un espacio protegido”Roberto Capuano
De acuerdo con el director de Olinia, este tercer modelo del auto eléctrico mexicano, responderá a la necesidad de transportar mercancía bajo resguardo que no se trasladaría en la versión abierta de Olinia Carga.
Así será Olinia Van, el tercer modelo del auto eléctrico mexicano
De acuerdo con Roberto Capuano, el modelo Olinia Van está diseñado “para quien necesita mover su mercancía en resguardo”.
Este vehículo eléctrico mexicno tiene:
- Volumen de carga de hasta 1800 L
- Capacidad de carga de hasta 650 kg
- Autonomía de +120 km
- Zona de carga protegida
Este modelo es completamente cerrado pero sólo tiene espacio de traslado para 2 personas, pues la zona trasera es de almacenaje, tal como en el modelo Olinia Carga, pero con la cabina cubierta.
Asimismo, resaltó que los tres modelos diferentes mantienen la misma arquitectura para “distintas formas de vivir, moverse y trabajar en México”, donde:
- Olinia Uno mueve personas
- Olinia Van mercancía protegida
- Olinia Carga es una plataforma abierta
“Olinia Uno mueve personas, Olinia Van mueve carga, mercancía protegida, y Olina Carga es una plataforma abierta, adaptable a cualquier trabajo. Tres vehículos sobre una misma arquitectura para distintas formas de vivir, moverse y trabajar en México”Roberto Capuano
Cabe señalar que Olinia Van es una variación del modelo Olinia Carga que, en su forma base tiene cajuela baja, la versión “pick-up” cuenta con una batea abatible.