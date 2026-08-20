El responsable de los autos Olinia, Roberto Capuano, presentó el nuevo vehículo eléctrico llamado Olinia Carga diseñado para ayudar al día a día de comerciantes, emprendedores y micro empresarios en México.

El nuevo modelo de Olinia es Olinia Carga, un vehículo eléctrico mexicano que tiene la capacidad de cargar hasta 650 kilos y además se transforma en un puesto de trabajo.

Olinia Carga, el nuevo vehículo eléctrico mexicano diseñado por equipo de Roberto Capuano

En la conferencia del pueblo del 20 de agosto de 2026, Roberto Capuano presentó a Claudia Sheinbaum y los mexicanos el diseño de Olinia Carga.

Olinia Carga “es un vehículo creado para trabajar” mencionó Capuano al compartir que Olinia realizó estudio de campo en pueblos y ciudades para “ver cómo se mueve la carga”.

Fue así que crearon Olinia Carga, el segundo vehículo a cargo de Olinia que servirá para trayectos locales e irá a baja velocidad, “no son motos ni coches, son mini vehículos”.

Olinia Carga, segundo vehículo de Olinia. (Especial)

El objetivo de este nuevo vehículo de Olinia es el transporte del equipo de trabajo necesario que lleve a la practicidad y eficiencia de la actividad laboral.

Roberto Capuano explica las características de Olinia Carga, el nuevo vehículo eléctrico mexicano

Roberto Capuano presentó el segundo vehículo eléctrico mexicano, siendo estas las características de Olinia Carga: