La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la coordinación entre las dependencias de seguridad a nivel federal y estatal para esclarecer el caso de los músicos B-King y Regio Clown.
A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que las diversas instituciones de seguridad colaborarán para localizar a los responsables de la muerte de B-King y Regio Clown.
Claudia Sheinbaum ordena coordinación en investigación del caso B-King y Regio Clown
El Gabinete de Seguridad informó que, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades se coordinarán en la investigación para esclarecer la muerte de B-King y Regio Clown.
Las autoridades que participarán coordinadamente en esta investigación son las siguientes:
- Secretaría de la Defensa
- Secretaría de Marina
- Fiscalía General de la República
- Guardia Nacional
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
- Fiscalía de la Ciudad de México
- Fiscalía del Estado de México
Claudia Sheinbaum ordena acciones inmediatas en caso B-King y Regio Clown; esto se sabe
De acuerdo con la información, los músicos colombianos B-King y Regio Clown desaparecieron en CDMX el pasado 16 de septiembre y hoy 22 de septiembre se confirmó su muerte.
Autoridades del Estado de México encontraron dos cuerpos sin vida en el municipio de Cocotitlán el pasado 17 de septiembre, y fueron identificados como B-King y Regio Clown gracias a sus tatuajes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la colaboración de las instituciones de seguridad, tanto federales como estatales, para esclarecer la desaparición y la muerte de B-King y Regio Clown.