La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la coordinación entre las dependencias de seguridad a nivel federal y estatal para esclarecer el caso de los músicos B-King y Regio Clown.

El Gabinete de Seguridad informó que, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades se coordinarán en la investigación para esclarecer la muerte de B-King y Regio Clown.

Las autoridades que participarán coordinadamente en esta investigación son las siguientes:

Secretaría de la Defensa

Secretaría de Marina

Fiscalía General de la República

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Fiscalía de la Ciudad de México

Fiscalía del Estado de México

Claudia Sheinbaum ordena acciones inmediatas en caso B-King y Regio Clown; esto se sabe

De acuerdo con la información, los músicos colombianos B-King y Regio Clown desaparecieron en CDMX el pasado 16 de septiembre y hoy 22 de septiembre se confirmó su muerte.

Autoridades del Estado de México encontraron dos cuerpos sin vida en el municipio de Cocotitlán el pasado 17 de septiembre, y fueron identificados como B-King y Regio Clown gracias a sus tatuajes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la colaboración de las instituciones de seguridad, tanto federales como estatales, para esclarecer la desaparición y la muerte de B-King y Regio Clown.