En conferencia de prensa Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) descartó restricciones al turismo en México por brote de sarampión.

Esto en miras de la entrada de turismo a México por la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que hasta el momento no se tiene indicaciones por brote de sarampión de parte del Gobierno Federal.

“Hasta el momento no se tiene ninguna indicación por parte de la Secretaría de Salud Federal”. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

Ante ello, la secretaría de la Sectur explicó que hasta ahora la Secretaría de Salud no ha dado alguna indicación al turismo en México por brote de sarampión, y la entrada de visitantes próxima por la Copa Mundial de Futbol 2026.

“En caso de alguna restricción se esperan indicaciones y lo que diga la Secretaría de Salud se tomará en mesa. Son diferentes temas en sectores; y el sector está coordinado, si hay una indicación para proteger al turista se acatará indicaciones”. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur

Asimismo, Sectur precisó que los requisitos para entrar a México siguen siendo los que se manejan en la páginade la secretaría y sitios de migración; por lo que todo sigue normal en el ámbito del turismo, ya que ni en aeropuertos hay alertas.

De tener restricciones en el turismo en México, la Sectur dará aviso

De tenerse alguna indicación por parte de la Secretaría de Salud, la Sectur aseguró que se dará aviso a los países, además de refrendar que hasta ahora no hay alertas por brote de sarampión en México.