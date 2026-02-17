La Secretaria de Salud de México aseguró que el sarampión es un fenómeno global, por lo que las muertes relacionadas a este no responden a una mala gestión, como se ha especulado.

“El incremento de brotes de sarampión no obedece a decisiones aisladas de un país o de un periodo de gobierno en particular. Se trata de una problemática global” Secretaria de Salud

La dependencia también señaló que el fenómeno global del sarampión se debió principalmente a las interrupciones en los sistemas de salud ocasionadas por la pandemia mundial de COVID-19.

En ese sentido, la Secretaria de Salud negó que “la mayoría de los niños que han fallecido por sarampión nacieron bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”, como se dijo durante un debate en un medio de noticias.

Sarampión en México (Comunicado de Salud)

Citando la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaria de Salud de México precisó que el repunte internacional de brotes de sarampión se explica, principalmente, por los siguientes factores:

Suspensión o retraso de campañas de vacunación durante la emergencia sanitaria por COVID-19

Debilitamiento de los sistemas de inmunización

Por lo anterior, resalta que México no enfrenta una crisis sanitaria generalizada por brotes de sarampión , sino que forma parte de un escenario internacional de casos en ascenso.

Añade que, desde el primer caso importado el pasado 14 de febrero de 2025, el Gobierno de México implementó los protocolos para la contención de brotes de sarampión.

Secretaria de Salud llama a vacunarse contra el sarampións

La Secretaría de Salud también hizo un llamado a la población a completar y reforzar sus esquemas de vacunación, especialmente en los siguientes grupos prioritarios:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo

Personas de 13 a 49 años sin antecedente vacunal o con esquemas incompletos.