La hija de la excuñada de Alejandro Gertz Manero, Alejandra Cuevas, arremetió contra la oposición por ratificar al exfiscal como embajador sin cuestionamientos pese a su caso.

“Esto ha sido como una burla (la ratificación), lo consideramos como una burla porque Gertz se va sin responder [..]”. Alejandra Cuevas Morán

Alejandra Cuevas fue detenida en 2020 bajo una acusación inexistente por el asesinato de Federico Gertz, hermano del entonces fiscal General de la República, junto a su madre, Laura Morán.

Alejandra Cuevas cuestiona a la oposición por ratificar a Alejandro Gertz Manero

En entrevista con Pamela Cerdeira, Alejandra Cuevas cuestionó la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador, y que pese al abuso de poder la oposición no le haya preguntado nada.

Aseveró en este tenor que la oposición del Senado fue omisa, al no cuestionar al exfiscal sobre sus diversos casos sin respuesta como fiscal, por lo cual aseveró es algo terrible.

Laura Morán Servín (derecha) y Alejandra Cuevas Morán (@AleCuevasMoran / X)

En este tenor aseguró que el silencio de la oposición también forma parte de la impunidad y el silencio con la que se iría Alejandro Gertz Manero a Reino Unido.

Alejandra Cuevas afirmó a su vez que la ratificación de Alejandro Gertz Manero ha sido una burla ya que por lo menos en su caso, se va de México sin responder y al contrario, le aplaudan.

Por lo mismo, Alejandra Cuevas aseveró que el irse sin responder fue como darle un premio, pese a que Alejandro Gertz Manero destruyó su vida y la de su familia, sin ninguna consecuencia.

Alejandra Cuevas arremete contra Alejandro Murat por sus palabras ante ratificación de Gertz Manero

Sin embargo, Alejandra Cuevas también mencionó las palabras de Alejandro Murat, senador de Morena, quien aseveró que la ratificación de Alejandro Gertz Manero es un premio a su buen desempeño.

“Me parece que lo que hay que evaluar es la trayectoria de la persona [..] y me parece que la trayectoria del doctor Gertz Manero, de manera clara, ha dado resultados en todos los ámbitos en los que ha participado”. Alejandro Murat, senador de Morena

Ya que como afirmó Alejandra Cuevas no sólo se trata de su caso o el de su mamá, en el cual la SCJN le dio la razón con la fabricación por unanimidad, como destacó para MVS Noticias.

Sino también la falta de resultados de Alejandro Gertz Manero, también implicaría el Rancho Izaguirre, Ayotzinapa y otra cantidad de “barbaridades” como enlistó Alejandra Cuevas.

Por lo mismo, Alejandra Cuevas preguntó a Alejandro Murat en qué ámbitos dio resultados Alejandro Gertz Manero, ya que todo en la Fiscalía General de la República quedó detenido.