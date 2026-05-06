Alejandro Gertz Manero ya es oficialmente embajador de México en Reino Unido luego de que entregara sus cartas credenciales al rey Carlos III, confirmó la embajada mexicana.

En redes sociales la embajada de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dijo que con este hecho se reafirma la el compromiso de México para fortalecer la relación bilateral.

Alejandro Gertz Manero asume la embajada de México en Reino Unido en sustitución de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.

Alejandro Gertz Manero presenta cartas credenciales al rey Carlos II en Palacio de Buckingham

En redes sociales ya se han compartido fotografías del momento en que Alejandro Gertz Manero, ex titular de la fiscalía General de la República (FGR), saluda de mano al rey Carlos III.

La entrega de cartas credenciales se hizo en el Palacio de Buckingham, por lo cual se debe presentar un tipo de etiqueta rigurosa como morning dress, uniforme diplomático o nacional o traje de corte, así como condecoraciones si es el caso.

Alejandro Gertz Manero acudió vestido con morning dress o chaqué, es decir, un tipo de vestimenta de etiqueta que se caracteriza por ser usado para eventos antes de las 18:00 horas.

Esta vestimenta incluye levita, o sea un saco o chaqueta que en su caso fue corta, y pantalones color gris con rayas, con chaleco y corbata gris plata.

Alejandro Gertz Manero asume embajada de México en Reino Unido tras paso por FGR

Alejandro Gertz Manero renunció la FGR a finales de noviembre de 2025 en una salida polémica por cumplir solo seis de los nueve años que fue designado.

Senadores de oposición denunciaron que no había razones justifícables para su renuncia, mientras que la presidenta Claudia Sheibaum confirmó que le ofreció una embajada, sin definir hasta ese momento cual era.