Luis Donaldo Colosio Riojas pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum otorgar un indulto a Mario Aburto, único acusado del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace 32 años.

En entrevista, el senador aseguró que el caso ha sido “manoseado” por gobiernos anteriores y el actual, y que insistir en él resulta “grosero y perverso”.

Colosio Riojas consideró que lo mejor es dar carpetazo al expediente y enfocar la justicia en víctimas actuales, como el caso de Carlos Manzo.

Colosio insiste en indulto para Mario Aburto

A través de una reciente entrevista y 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, su hijo el senado Luis Donaldo Colosio Riojas pide a Claudia Sheinbaum indulto para Mario Aburto, solicitud con la que el senador insiste.

“Yo lo único que he pedido una y otra vez a cada presidente y ahora a la presidenta, que hemos tenido, es que ya dejen de manosear más el caso, dejen de lucrar políticamente con él”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador

Con ello, Colosio Riojas aseguró que seguir con el caso Colosio es algo perverso y hasta grosero “es una falta de respeto, ya ni siquiera para la familia, para el resto del país que nos quieran, perdón, ver la cara de idiotas”.

Por lo que, el senador Colosio Riojas ve mejor el camino del indulto a Mario Aburto y carpetazo al caso de su padre, pues pedir justicia a más de 30 años ya no tiene caso.

“Yo más bien le pediría a la presidenta que utilice su poder presidencial, que le dé un indulto a Mario Aburto, que lo mande a vivir el extranjero, que ya Dios bendiga a toda su familia, que le dé un carpetazo a este asunto y que deje que México empiece un proceso de sanación y que volteemos a ver hacia el futuro y que en lugar de políticamente andar jugando una retórica, queriendo hacer justicia de un caso que ocurrió hace más de 30 años”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador

Colosio Riojas pide justicia para víctimas actuales

Ante la solicitud de indulto a Mario Aburto y carpetazo al caso Colosio, el senador Colosio Riojas también pidió que la búsqueda de la justicia sea para las víctimas actuales, pues el gobierno y la Fiscalía de la República (FGR) debería hacer su trabajo al día.

“Que hagan justicia ahorita de las cosas que están ocurriendo ahorita, de las víctimas que estamos teniendo viendo ahorita. Eso me encantaría que hiciera mi fiscalía, eso me encantaría que hiciera mi presidencia de la República. A mí no me van a hacer justicia manoseando más el asunto de mi padre. Que me hagan justicia haciendo bien su trabajo de aquí a cara para que a ningún niño de México le pase lo que me pasó a mí”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador

Por lo que Colosio Riojas ejemplifico que se debería trabajar el caso de Carlos Manzo, pues la justicia es para hoy y no para hace 30 años atrás, refrendo.

“Ahí están los hijos de Carlos Manzo. Ahí está Grecia Quiroz. Ahí están tantas niñas y niños que pasan por la misma situación todos los días, con la única diferencia de que el caso de su padre, pues no fue tan público como el mío, pero al final del día es un hijo y es una hija que se queda sin padre, que se queda sin madre. Hagamos justicia hoy, no hace 30 años”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador

Luis Donaldo Colosio en la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx indica que dentro de Movimiento Ciudadano (MC), la actual preferencia ciudadana en Nuevo León se inclina hacia Mariana Rodríguez Cantú, quien lidera con un 25.2% de las menciones.

Le sigue de cerca Luis Donaldo Colosio Riojas con un 19.5%, mientras que otros perfiles como Héctor García García y Miguel Ángel Flores Serna se mantienen con un 7.5% y 5.3% respectivamente.