Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó las declaraciones de Claudia Sheinbaum, luego de que rechazara la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez por el asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
“Que Dios la bendiga, porque no es su voluntad. No ha habido voluntad de ningún presidente en los últimos 30 años”Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano
Previamente, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) había solicitado que se concediera el indulto a Mario Aburto, señalado como el autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocurrido en 1994.
Sobre el caso Colosio, que suma más de 30 años sin resolverse plenamente, Colosio Riojas afirmó que ningún presidente de la República ha tenido la voluntad política para esclarecerlo, incluida la Claudia Sheinbaum.
Luis Donaldo Colosio Riojas acusa politización del caso Colosio
El senador también aseguró que el caso Colosio ha sido politizado a conveniencia, ya que, según dijo, constantemente se reabren temas relacionados con el crimen sin que se avance hacia la justicia.
Afirmó que el asesinato de su padre suele utilizarse en momentos de coyuntura política en México con fines de proselitismo o para generar ataques políticos.
“Cada año se sigue abriendo el expediente, se siguen haciendo cosas y sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen justicia, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente para hacer algún daño o algún acto de proselitismo”Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano
Colosio Riojas también sostuvo que no se hará justicia en el caso, ya que Mario Aburto ha pasado más de tres décadas en prisión.
“No van a hacer justicia. El señor ya pasó más de 30 años en la cárcel”Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano
Asimismo, pidió que se deje de lucrar políticamente con el caso Colosio y señaló que no solo la presidenta, sino también sus asesores, carecen de voluntad para resolverlo.
“Dejen de lucrar con el caso Colosio políticamente y permitan que México sane. Sí se puede, la presidenta tiene la facultad; lo que quizás no tiene es la voluntad, como tampoco la han tenido sus asesores”Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano
El senador también calificó como una “perversidad política” el uso del caso.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre el indulto a Mario Aburto del caso Colosio?
Las declaraciones de Colosio Riojas surgieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara sobre el tema durante la conferencia mañanera del martes 24 de marzo de 2026.
La presidenta aseguró que el asesinato de Luis Donaldo Colosio es un asunto de Estado, por lo que el posible indulto a Mario Aburto no depende únicamente de la decisión de la Presidencia.
“Ahora el asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió es un candidato a la presidencia que fue asesinado, entonces no es un asunto de un indulto de una presidenta”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Adicionalmente, Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas y recordó la situación que vivió Luis Donaldo Colosio Riojas durante su infancia tras el asesinato de su padre, el entonces candidato presidencial del PRI.
Finalmente, la presidenta de México manifestó tener curiosidad sobre las intenciones de Luis Donaldo Colosio Riojas por ser candidato a la gubernatura de Sonora.