HBO Max estrenará Los asesinos de Colosio con entrevista a Salinas de Gortari

A 32 años del asesinado de Luis Donaldo Colosio, la plataforma de streaming HBO Max estrena Los asesinos de Colosio, serie documental que accede por primera vez al expediente del caso, que recientemente fue desclasificado.

Así como un análisis del caso y una series de entrevistas en Los asesinos de Colosio, destacando la de al ex presidente Salinas de Gortari, principal personaje que ha sido señalado durante años como el autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Además de otras entrevistas con Laura Elena Colosio Murrieta, hermana de Luis Donaldo Colosio; el director de SDP Noticias, Federico Arreola, la periodista Norma Mera, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, entre otros.

Así como también escucharemos los testimonios de miembros de la familia de Mario Aburto, la única persona acusada por asesinar a Luis Donaldo Colosio, y que fue condenado por este crimen a 45 años de prisión.

¿Cuándo se estrena Los asesinos de Colosio de HBO Max?

La serie documental Los asesinos de Colosio de HBO Max tiene programado se estrenó para este mismo mes de marzo 2026.

Por lo que los 3 episodios de Los asesinos de Colosio de HBO Max se podrán ver en su estreno el próximo jueves 19 de marzo.