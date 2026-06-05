Claudia Sheinbaum descartó declarar días de descanso obligatorio durante el Mundial 2026, aclarando que no habrá asueto nacional ni suspensión generalizada de actividades laborales.

La presidenta de México explicó que imponer feriados implicaría costos adicionales bajo la Ley Federal del Trabajo, por lo que se optará por acuerdos voluntarios y esquemas de flexibilidad, principalmente en el sector público de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

El 11 de junio, día de la inauguración, se suspenden clases en la CDMX, pero las jornadas laborales privadas seguirán normales.

Claudia Sheinbaum descarta días de descanso obligatorios por el Mundial 2026

El Mundial 2026 no provocará una suspensión generalizada de actividades a nivel nacional, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá un asueto nacional.

Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una propuesta para establecer días de descanso oficiales, por lo que las jornadas laborales se mantendrán de manera normal.

Señaló que declarar días festivos oficiales conllevaría consecuencias legales bajo la Ley Federal del Trabajo, incluyendo la obligación de realizar pagos adicionales a los empleados que laboren en esas fechas.

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), está analizando acuerdos voluntarios y esquemas de flexibilidad para los trabajadores del sector público.

Especialmente en CDMX, Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial 2026.

Se están analizando esquemas de trabajo remoto (home office) o facilidades de horario, pero dirigidos principalmente a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, debido a que es más sencillo de implementar en el sector público.

Para los trabajadores de empresas privadas, no habrá obligación legal de otorgar permisos o esquemas de trabajo remoto.

La decisión de implementar ajustes en las jornadas o facilidades laborales quedará totalmente en manos de cada empresa.

¿El 11 de junio será día de descanso obligatorio en la CDMX?

El 11 de junio -día de la inauguración del Mundial 2026- no es un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo.

Se ha confirmado oficialmente la suspensión de clases el 11 de junio para estudiantes de educación básica y media superior en escuelas públicas de la CDMX.

Instituciones como el INE ya han confirmado la implementación temporal de trabajo remoto durante el torneo para mitigar problemas de movilidad.

Sin embargo, las actividades laborales serán normales, ya que las empresas privadas tienen la autonomía de decidir si implementan el home office o ajustan sus horarios.

Cabe recordar que estos son los horarios para la inauguración del Mundial en la CDMX:

Ceremonia de Apertura: Iniciará a las 11:30 horas y se espera que dure aproximadamente 90 minutos.

Partido Inaugural: El encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica comenzará a las 13:00 horas

Afectaciones Viales: Se prevé una alta carga vehicular, saturación en el transporte público y diversos cierres viales por operativos de seguridad.

Acceso al Estadio: Se ha advertido que no se podrá llegar en coche al Estadio Azteca, implementando la política de “Última Milla... a pie”