La Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado, busca reactivar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en medio del plantón masivo que mantienen miles de docentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional. Somos un gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y manifestación pacífica. Rechazamos la participación de infiltrados que incitan a actos violentos” Mario Delgado

A través de sus redes sociales, Mario Delgado informó este martes que, en acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y el ISSSTE, extendió una invitación formal a la comisión nacional de la CNTE para instalar una mesa de trabajo este miércoles 3 de junio a las 10:00 horas en el edificio de Bucareli. El objetivo es encontrar soluciones por la vía del diálogo en favor del magisterio nacional.

Mario Delgado busca diálogo ante protestas de la CNTE en CDMX

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anuncia una mesa de diálogo formal con la CNTE el 3 de junio a las 10:00 a.m. en Bucareli, en coordinación con SEGOB e ISSSTE, para buscar acuerdos sobre demandas magisteriales como pensiones y condiciones laborales del magisterio, especialmente con el ISSSTE como actor clave.

La invitación surge en medio de protestas y un paro nacional convocado por la CNTE desde el 1 de junio de 2026, con demandas clave como la desaparición de USICAMM y reformas a la Ley del ISSSTE de 2007, en vísperas del Mundial 2026.

Mario Delgado realiza una invitación al diálogo al CNTE (@mario_delgado / X)

El plantón de la CNTE cuenta con aproximadamente 7 mil personas en calles del primer cuadro de la capital, con más de 2 mil 500 casas de campaña, estructuras techadas, cocina comunitaria, carpas médicas y sanitarios portátiles, según reportes.

Por lo que la invitación de Mario Delgado busca despresurizar el conflicto y retomar la negociación en temas sensibles.

El funcionario ha insistido en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por la construcción de acuerdos y rechaza cualquier acto de violencia, diferenciando las manifestaciones pacíficas de posibles infiltraciones.

Hasta el momento no se ha confirmado la asistencia de los representantes de la CNTE a la reunión de este miércoles, pero la convocatoria representa un primer paso oficial para reactivar las conversaciones.