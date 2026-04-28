La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció marcha nacional en la CDMX para este 1 de mayo, con réplica en otros Estados.

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la CNTE buscará entregar el Pliego Petitorio Nacional 2026 al Gobierno de México.

Estas es la ruta de la marcha nacional del CNTE en la CDMX para este 1 de mayo

La CNTE anunció una marcha nacional para este 1 de mayo en la Ciudad de México y diversos estados para exigir mejoras laborales.

CNTE anuncia marcha nacional en CDMX para el 1 de mayo (@azucenau / X )

La marcha en la CDMX comenzará a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia y se dirigirá al Zócalo, para entregar el Pliego Petitorio Nacional 2026 al Gobierno de México.

El recorrido incluye Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, por lo que se esperan cierres viales y cortes escalonados en:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

Ya en el Centro Histórico, la instalación de un plantón en el Zócalo puede restringir el acceso a calles como:

20 de Noviembre

Pino Suárez

Corregidora

Moneda

Se prevé la participación de diversos sindicatos y organizaciones sociales, lo que incrementa el tamaño del contingente y la potencial afectación vial.

Las autoridades recomiendan usar rutas alternas como:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

La CNTE también contempla una protesta el 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, en la CDMX y otros estados del país.

La CNTE advierte sobre una posible huelga nacional indefinida durante el Mundial 2026

La CNTE advirtió sobre una posible huelga nacional indefinida que coincidiría con el Mundial de Fútbol 2026 para presionar al gobierno.

Estas acciones buscan visibilizar la falta de acuerdos en temas de pensiones solidarias y estabilidad para los docentes.

Entre sus demandas principales destacan:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado hacia un esquema de cuentas individuales

Un incremento salarial del 100% directo al sueldo base

La anulación de reformas educativas vigentes