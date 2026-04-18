En la tarde de este 17 de abril, un grupo de estudiantes de posicionaron en una de las entradas de la estación Universidad del Metro CDMX para protestar por el Mundial 2026.

Los estudiantes se manifestaron en contra del Mundial 2026, así como de las obras “de embellecimiento innecesario” del Metro CDMX que les están afectando directamente.

Estudiantes protestan en contra de las obras de la estación Universidad del Metro CDMX por el Mundial 2026

Con una manta con la leyenda “No queremos Mundial, queremos Metro funcional”, los estudiantes se colocaron en una de las entradas de la estación Universidad.

Al mismo tiempo, con un megáfono expresaron su descontento por el Mundial 2026, las obras en el Metro CDMX, y cómo eso afecta a la estación Universidad.

Asimismo lanzaron las siguientes 6 consignas al respecto:

Mantenimiento integral del transporte colectivo Metro Atención inmediata a las fallas estructurales y operativas del sistema de transporte colectivo Metro No a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones No al desplazamiento, acoso y criminalización de las trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan No a la calzada elevada paralela a la Línea 2 por comprometer la seguridad de los usuarios No al desvío de recursos

Protestan en estación Universidad del Metro CDMX por remodelación rumbo al Mundial 2026 (Especial)

Estudiantes señalan que obras del Metro CDMX por el Mundial 2026 les afectan directamente

Los estudiantes que protestaron en la estación Universidad del Metro CDMX, mencionaron que las obras les están afectando directamente.

Afirmando que debido a estas no pueden cumplir con sus compromisos cabalmente, pues las limitaciones de la estación Universidad del Metro CDMX provoca que tomen rutas alternas.

Algunos ahora hacen el doble o el triple de tiempo para llegar de su casa a la universidad y a la inversa.

Incluso, señalaron que es injusto que las personas hagan 10 minutos en la fila de recarga si los trenes no salen a tiempo.

Es por ello que pidieron a los policías de la estación que por favor abrieran las puertas de la misma, para el libre paso de los usuarios.