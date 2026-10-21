La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en el Palacio Nacional con diversos líderes estatales y municipales para evaluar los avances del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante este encuentro oficial, los participantes establecieron acuerdos orientados a optimizar los procedimientos administrativos y fortalecer la cooperación intergubernamental.

Esta iniciativa habitacional busca la edificación de 1.8 millones de hogares en el transcurso de su administración sexenal, con el objetivo principal de otorgar apoyo directo a millones de familias mexicanas en situación de vulnerabilidad.

Claudia Sheinbaum recibe a gobernadores y alcaldes para revisar el programa Vivienda para el Bienestar

Este 21 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en Palacio Nacional durante aproximadamente dos horas con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales para revisar los avances del programa Vivienda para el Bienestar y acordar estrategias para acelerar su ejecución.

El compromiso central consiste en reducir la burocracia y acelerar los procedimientos administrativos locales, especialmente los vinculados con permisos de construcción, autorizaciones urbanas y factibilidad de servicios básicos.

Se realizó un llamado urgente a los gobiernos estatales y municipales para identificar y disponer de parcelas y suelo urbano apto para la edificación inmediata de unidades habitacionales.

Claudia Sheinbaum revisa resultados de Vivienda para el Bienestar con gobernadores y alcaldes (@Claudiashein / X )

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