A través de un enlace de Palacio Nacional al Desarrollo Habitacional “Nuevo Horizonte” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la sexta entrega del programa Viviendas para el Bienestar, donde señaló que la meta es la construcción de 1.8 millones de hogares.

Esta entrega se llevó a cabo en Sinaloa, donde se otorgaron 40 viviendas y, además, subrayó que 400 mil están en construcción en todo el país.

Vivienda para el Bienestar avanza en 14 estados del país

Durante su mensaje, la mandataria federal señaló que en total se han entregado 985 viviendas en 14 estados, distribuidas de la siguiente manera:

48 en Michoacán

200 en Veracruz

64 en Yucatán

96 en Chiapas

48 en Sonora

53 en Nuevo León

45 en Zacatecas

60 en Coahuila

32 en Oaxaca

27 en Colima

86 en Tamaulipas

16 en Nayarit

170 en Quintana Roo

40 en Sinaloa

Gobierno federal reporta casi 400 mil viviendas en construcción (cortesía)

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que en Sinaloa se construyeron 342 casas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, de las cuales 40 fueron entregadas. Además de los 54 fraccionamientos construidos en todo el país, 17 de ellos están agotados, por lo que se van a construir 10 más antes de que termine el mes de marzo.

Mientras que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que para el programa Vivienda para el Bienestar se cuenta con una inversión meta de 37 mil 730 millones de pesos para beneficiar a 202 mil habitantes, generando 168 mil empleos directos y 252 mil indirectos.

Gobierno federal reporta casi 400 mil viviendas en construcción (cortesía)

Finalmente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció el apoyo de la presidente por impulsar este tipo de programas en todo el país, y aseguró que en el estado se tiene una meta de 56 mil nuevas casas, de las cuales:

37 mil estarán a cargo del Infonavit

15 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

4 mil del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)

Con estas acciones, el gobierno de México reafirma su compromiso por impulsar políticas que impacten directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos, garantizando un acceso a una vivienda digna.