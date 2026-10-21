La mañana de este miércoles 21 de octubre se registró un choque entre dos unidades de la Línea 2 del Metrobús, que corre de Tepalcates a Tacubaya.

El percance vial tuvo lugar en Eje 4 Sur y Sur 157, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Al menos 24 personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, el conductor del Metrobús 3308, que venía atrás, se impactó contra la unidad 9306, que estaba adelante esperando la luz semáforo.

Se presume que el conductor de la unidad 3308 se quedó sin frenos, por lo que perdió el control del vehículo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia se presenciaron en el lugar del accidente para evaluar la situación y atender a las personas involucradas.

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