El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frenó las llamadas pensiones doradas mediante la Modalidad 40 con la que lograban obtener pensiones por más de 80 mil pesos al mes, dependiendo de semanas cotizadas y otros .

Esta Modalidad 40 era recurrida por los trabajadores que estaban por jubilarse y que habían cotizado en la Ley 73, previa a las reforma de 1997 que dio lugar a las Afores.

Un nuevo acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que se tome como referencia el último salario base de cotización, con margen de hasta una UMA adicional y deja sin efecto que se elija el salario superior al último registrado, hasta un tope de 25 UMAs.

Frenan Modalidad 40 en pensiones del IMSS para evitar pensiones doradas

La Modalidad 40 se refiere a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS que se usa por quienes ya no trabajan y querían seguir aumentando su monto de retiro pagando al IMSS un salario de cotización superior al que recibían en su último empleo.

Con el límite de una UMA adicional al último salario que se tuvo, se evita que los extrabajadores puedan acceder a una pensión mucho mas elevada.

Freno a pensiones doradas del IMSS no es definitiva

El IMSS se encuentra en una evaluación de la viabilidad financiera de este esquema luego del acuerdo del Consejo Técnico del IMSS que ordenó las medidas temporales que restringen la elección salarial para nuevas incorporaciones y reingresos.

Es decir, el esquema aún no es definitivo y no modifica la situación para quienes ya tienen una pensión sino solo para las nuevas solicitudes a partir del 22 de octubre, día en que entra en vigor el decreto del DOF.

La Dirección de Finanzas del IMSS deberá analizar el caso en un plazo de seis meses y en un periodo de seis meses más deberá para presentar una modificación normativa que deberá someterse al Consejo Técnico.