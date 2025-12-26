El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acaba de superar su meta para el 2025, pues actualmente se encuentran 390 mil viviendas en construcción en todo el país.

Este programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), junto a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fovissste.

Vivienda para el Bienestar beneficiará a más de un millón de personas

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Edna Vega Rangel, dio a conocer que la meta para el 2025 era completar 386 mil viviendas; sin embargo, se logró alcanzar al 101%, las cuales beneficiarán a un millón 407 mil personas. Asimismo, dio a conocer que la meta sexenal es de 1.8 millones de viviendas.

La funcionaria señaló que 81 mil 996 viviendas corresponden a la Conavi y 308 mil 987 al Infonavit, asegurando que en estos días se estarán entregando 6 mil 401 viviendas.

“Ante la demanda de registros en todo el país al Programa de Vivienda para el Bienestar, la Conavi realizó, entre el 16 y 17 de diciembre, 154 sorteos de asignación de vivienda para familias no derechohabientes, con los cuales se benefició a 31 mil 934 familias, que ya tienen asignada una vivienda” Edna Vega Rangel, secretaria de Sedatu

Edna Vega asegura que la Cuarta Transformación beneficia a quien más lo necesita

Durante su mensaje, Edna Vega Rangel destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar es parte de la política humanista del segundo piso de la Cuarta Transformación, el cual está detallado para las personas que más lo necesitan, quienes ganan menos de dos salarios mínimos al mes, es decir, menos de 17 mil pesos.

Finalmente, Edna Vega Rangel hizo un llamado a la población para no caer en fraudes y estafas que se hacen pasar por inscripción al PVB. Es por eso que afirmó que la página viviendabienestar.gob.mx es la plataforma donde se puede consultar la información oficial.