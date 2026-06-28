En el Programa de Vivienda para el Bienestar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que este aporta el 1% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Hoy 28 de junio de 2026, durante su visita a Chiapas, la mandataria también recordó que en el segundo nivel de la Cuarta Transformación se ha logrado brindar vivienda sin altos niveles de adeudos a trabajadores.

Claudia Sheinbaum celebra el aporte de la Vivienda para el Bienestar al PIB

La presidenta de México, estuvo hoy en Chiapas, donde formó parte de las entregas del Programa de Vivienda para el Bienestar, compartiendo el aporte que este brinda al PIB nacional.

Además de que Sheinbaum recordó que el programa fue hecho para brindar bienestar a las familias en México, celebró la intervención que este tiene hacia el PIB.

Claudia Sheinbaum explicó que el aporte a la economía con Vivienda para el Bienestar, no solo es directamente, sino también de forma indirecta con empleo al sector de la construcción o bien, con labores secundarias como el generar trabajo para personas que preparan alimentos para darle de comer a los trabajadores.

“El construir viviendas ayuda a la economía (...) gracias al programa de Vivienda para el Bienestar, está aportando cerca de 1% del Producto Interno Bruto”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta señaló que por cada casa, hay al menos empleo para cuatro personas. Recordando que actualmente están construyendo 2 millones de viviendas y que pronto serán entregadas.

Por otra parte, explicó que la Cuarta Transformación ha impactado en la reducción de crédito para viviendas siendo como resultado 5 millones de familias beneficiadas por ello.