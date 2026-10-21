Un incendio registrado en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la CDMX, provocó afectaciones en las instalaciones eléctricas y la suspensión parcial del servicio; el fuego fue controlado durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con los reportes oficiales.

Se registra incendio en la Línea 9 del Metro CDMX (@MetroCDMX / X)

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, junto con los equipos de emergencia Escorpiones y Centauros, acudieron al tramo de la Línea 9 del Metro CDMX.

De acuerdo con los informes preliminares, el incendio de la Línea 9 del Metro CDMX, habría comenzado por la quema de basura y se extendió hacia las vías, donde alcanzó cables de alta tensión y fibra óptica, lo que ocasionó un cortocircuito.

Los @Bomberos_CDMX, junto con los equipos Escorpiones y Centauros, trabajan para contener un incendio a la altura del encadenamiento 4+880, sobre la vía 1 de la Línea 9, en el tramo Velódromo–Tacubaya.



De manera preliminar, se reporta que el fuego habría iniciado por quema de… pic.twitter.com/bUWPUC5dxS — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2026

Línea 9 del Metro CDMX mantiene servicio provisional por incendio

Ante las afectaciones, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio de la Línea 9 opera provisionalmente de Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos, y para atender a los usuarios del tramo sin servicio, se cuenta con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

De acuerdo con el informe preliminar de los @Bomberos_CDMX, el incendio se originó por la quema de basura y alcanzó cables de alta tensión y fibra óptica del sistema, provocando un cortocircuito importante en la interestación Velódromo–Ciudad Deportiva de la Línea 9.



Nuestros… pic.twitter.com/2eNHia4lTI — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2026

El organismo anunció que realizará una revisión integral de las instalaciones fijas del Metro CDMX durante la madrugada, incluido el cableado eléctrico y de fibra óptica, para verificar las condiciones de seguridad antes de restablecer la operación.

Rubalcava señaló que los trabajos contemplan aislar el cableado dañado de la Línea 9 del Metro CDMX y suministrar energía desde otras subestaciones; sin embargo, advirtió que las reparaciones podrían extenderse durante varias noches.

Por ello, se recomienda a los usuarios de la Línea 9 del Metro CDMX tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación del servicio habitual.