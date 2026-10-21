Un incendio registrado en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la CDMX, provocó afectaciones en las instalaciones eléctricas y la suspensión parcial del servicio; el fuego fue controlado durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con los reportes oficiales.
El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, junto con los equipos de emergencia Escorpiones y Centauros, acudieron al tramo de la Línea 9 del Metro CDMX.
De acuerdo con los informes preliminares, el incendio de la Línea 9 del Metro CDMX, habría comenzado por la quema de basura y se extendió hacia las vías, donde alcanzó cables de alta tensión y fibra óptica, lo que ocasionó un cortocircuito.
Línea 9 del Metro CDMX mantiene servicio provisional por incendio
Ante las afectaciones, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio de la Línea 9 opera provisionalmente de Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos, y para atender a los usuarios del tramo sin servicio, se cuenta con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
El organismo anunció que realizará una revisión integral de las instalaciones fijas del Metro CDMX durante la madrugada, incluido el cableado eléctrico y de fibra óptica, para verificar las condiciones de seguridad antes de restablecer la operación.
Rubalcava señaló que los trabajos contemplan aislar el cableado dañado de la Línea 9 del Metro CDMX y suministrar energía desde otras subestaciones; sin embargo, advirtió que las reparaciones podrían extenderse durante varias noches.
Por ello, se recomienda a los usuarios de la Línea 9 del Metro CDMX tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación del servicio habitual.