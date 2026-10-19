El Museo de Historia Natural de Tehuacán (MUHINA), en Puebla, cierra por falta de visitantes.

Mediante un comunicado firmado por Sergio Gómez Olivier, propietario del MUHINA, se informó que el recinto dejó de operar desde el pasado viernes 16 de octubre 2026.

Con profundo agradecimiento a nuestra comunidad, informamos que el Museo de Historia Natural de Tehuacán (MUHINA) cerró sus puertas el pasado viernes 16 de octubre. La falta de visitantes y los costos de operación y mantenimiento hicieron insostenible la permanencia del museo en las condiciones actuales. Por ello, después de valorar la situación, se tomó la decisión de concluir esta etapa del proyecto. Sergio Gómez Olivier, fundador MUHINA

Fundado en julio de 2025, el Museo de Historia Natural de Tehuacán contaba con una colección de cientos de ejemplares de fauna conservada mediante taxidermia, además de fósiles y minerales.

Museo de Historia Natural de Tehuacán cierra por falta de visitantes (@tehuacanvivo / Instagram)

Museo de Historia Natural de Tehuacán anuncia cierre definitivo por falta de visitantes y costos de operación

Tanto la falta de visitantes como los costos de operación y mantenimiento hicieron que el Museo de Historia Natural de Tehuacán cerrara sus puertas.

El MUHINA destacó que el proyecto nació para acercar a las familias y nuevas generaciones “a la historia natural de nuestro planeta y riqueza de nuestro pasado”.

Pese a la difícil noticia sobre el fin de sus operaciones, el Museo de Historia Natural de Tehuacán agradeció a las personas que visitaron, aprendieron y disfrutaron del recinto durante el tiempo que estuvo activo.

Museo de Historia Natural de Tehuacán cierra por falta de visitantes (MUHINA / Facebook)

En su mensaje, el MUHINA también reconoció a sus colaboradores, guías y a las niñas y niños que hicieron del lugar un espacio “lleno de curiosidad y asombro”.

Nos quedamos con la satisfacción de haber compartido este proyecto con Tehuacán y con el recuerdo de todas las personas que hicieron posible y dieron vida a MUHINA. Sergio Gómez Olivier, fundador MUHINA

El Museo de Historia Natural se ubicaba en la planta baja del edificio Gómez Olivier en avenida Reforma Sur esquina con calle 1 Oriente, en pleno centro de la ciudad de Tehuacán.

Abría todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche; el costo de los boletos era de 90 pesos para adultos y 70 pesos niños, estudiantes y adultos mayores.