El Partido del Trabajo (PT) ha propuesto como parte de la reforma electoral anular las elecciones en México si es que la participación es inferior al 51%.

La iniciativa de reforma a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue presentada por la diputada federal Margarita García.

Propuesta de reforma electoral del Partido del Trabajo (Especial)

La iniciativa de Margarita García del PT para cancelar las elecciones por baja participación

La diputada Margarita García, del Partido del Trabajo (PT), propuso una iniciativa de reforma en la que plantea que, si en unas elecciones la participación ciudadana registrada en la lista nominal es menor al 51%, dichas elecciones deberían cancelarse.

De acuerdo con la legisladora, los resultados no serían vinculantes y la medida aplicaría para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

García argumentó que el abstencionismo impide el desarrollo de una verdadera democracia. Como ejemplo, mencionó la elección de jueces, magistrados y ministros realizada en junio de 2025, donde, según datos del padrón electoral, solo se registró una participación del 13% de la lista nominal.

En ese sentido, explicó que, de haberse aprobado esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicha elección —así como otras intermedias— habría sido anulada.