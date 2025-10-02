Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum por la iniciativa que retirará fueron a diputados y senadores.

Durante la conferencia matutina de hoy 1 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que el fuero es cosa del pasado, por lo que en la propuesta de la reforma electoral se planteará que se elimine.

Claudia Sheinbaum propone eliminar fuero a diputados y senadores en México (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Kenia López Rabadán habla sobre polémica propuesta de Claudia Sheinbaum de eliminar el fuero

Tras el anunció de Claudia Sheinbaum de que buscará eliminar el fuero de los diputados y senadores, Kenia López Rabadán dijo que esta propuesta ya se había planteado desde el sexenio pasado.

Kenia López Rabadán no dio una postura sobre esta iniciativa, pero sí resaltó que la protección de los legisladores no significa que puedan hacer lo que quieran, por lo que podría respaldar a Claudia Sheinbaum.

La diputada Kenia López Rabadán aseguró que la discusión de la reforma electoral, donde se propondrá la eliminación del fuero a legisladores, será “abierta, plural y apegada a la legalidad”.

A los medios presentes, Kenia López Rabadán reiteró que la propuesta del Poder Ejecutivo de la reforma electoral se comenzará a discutir hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2026.

Cabe mencionar que Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es quien encabeza la comisión presidencial para eleborar la propuesta para la reforma electoral.