La consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, informó que las audiencias públicas de la Comisión Presidencial por la Reforma Electoral arrancan el viernes 10 de octubre de 2025 en el estado de Morelos.

Para ello, Ernestina Godoy compartió la convocatoria de la Comisión presidencial para Reforma Electoral, para que quien esté interesado en acudir pueda registrarse al evento participativo.

Ernestina Godoy precisó que la primera audiencia pública se llevará a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco, ubicado en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Reforma Electoral: audiencias públicas de la Comisión Presidencial inician el viernes en Morelos; reiteran participación ciudadana

Ernestina Godoy dio a conocer a través de sus redes sociales, que será el próximo 10 de octubre de 2025 cuando den inicio las audiencias públicas de la Comisión Presidencial por la Reforma Electoral.

La intención, señaló, es que la participación de las personas ayude a construir un sistema electoral “más justo y cercano” para el pueblo, que resulte menos oneroso, pero más democrático y representativo.

Con esto, Ernestina Godoy recalcó que quien desee acudir podrá presentar propuestas e ideas que ayuden a la elaboración de este nueva Reforma Electoral.

Para hacerlo, todos los interesantes deben registrarse mediante la plataforma: https://www.reformaelectoral.gob.mx/tu-voz-cuenta/eventos

En esta podrán señalar cómo desean participar —como ponentes o asistentes del evento— reiterando la importancia de la participación ciudadana.

Debido a la importancia de la nueva Reforma Electoral, Ernestina Godoy adelantó que dichas audiencias públicas se llevarán a cabo en todos los estados de la República mexicana.