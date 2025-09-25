Enrique de la Madrid, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que el voto digital podría ser una solución a la violencia electoral en México.

De acuerdo con Enrique de la Madrid, en entrevista con el periodista Leonardo Curzio en Radio Fórmula, esta debería ser una importante propuesta a analizar, en el marco de la elaboración de la próxima reforma electoral.

Elecciones en México (Cuartoscuro / Ángel Hernández)

Combatir violencia electoral en México y reducir costos; ventajas del voto digital, según Enrique de la Madrid

En entrevista con Leonardo Curzio en Radio Fórmula, Enrique de la Madrid señaló que una discusión importante por la próxima reforma electoral, debería ser la instauración del voto digital.

Según señaló el expriista, el voto digital tendría importantes ventajas para México:

Combatir la violencia electoral

Reducir los costos electorales

Enrique de la Madrid refirió casos como en Sinaloa, donde representantes de partidos fueron secuestrados, acción que dijo se pudo evitar con el voto digital.

Aseveró que con esta medida las personas podrían votar desde sus casas u otros lugares, sin la necesidad de que exista un riesgo de violencia por la colocación de casillas, las cuales en ocasiones han sido atacadas por grupos delictivos.

Asimismo, consideró que el voto digital cumple con uno de los argumentos para promover una nueva reforma electoral, el cual es reducir los costos electorales.

Enrique de la Madrid indicó que la colocación de casillas y la elaboración de material implica un elevado gasto en materia de elecciones, los cuales se reducirían gracias al voto digital.

Al respecto, el exaspirante a la presidencia de México manifestó que en alguna ocasión habló del tema con exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes le manifestaron que técnicamente el voto digital sí sería posible en México.

Debido a esto se debe analizar el tema de la ciberseguridad, para saber si existen condiciones en México de implementar el voto digital.