La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, pedirá a OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales) la propuesta interna del INE para la reforma electoral.

De momento, el INE no ha presentado su propuesta para la reforma electoral, que mantiene diversas audiencias públicas convocadas por la Comisión Presidencial dirigida por Pablo Gómez.

Asimismo, Guadalupe Taddei destacó durante su participación en el “Seminario reforma electoral: ¿hacia dónde ir?" sobre la indispensable existencia de las OPLEs ante su posible desaparición.

Guadalupe Taddei (Cuartoscuro / Instituto Nacional Electoral)

Guadalupe Taddei habría dado a conocer que pedirá a los OPLEs que realicen un diagnóstico interno en el INE para también presentar una propuesta para la reforma electoral.

Esto debido a que Guadalupe Taddei aseguró que es indispensable para fundamentar la existencia de los OPLEs, ya que sin dichos organismos, el INE quedaría en un “estado de indefensión total”.

En este tenor, Guadalupe Taddei defendió que los OPLEs son necesarios para la libre determinación de los estados, por lo que mantenerlos es una forma de respetar el federalismo al acompañar las elecciones locales.

Ya que los OPLEs tienen conocimiento puntual de las elecciones en cada estado, por lo que saben de las variables locales como los partidos, así como usos y costumbres, como es el caso de Oaxaca.