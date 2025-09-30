En el Senado, Ricardo Anaya hizo una propuesta a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para combatir el huachicol fiscal: bajar la gasolina a 10 pesos.

“La solución es de lógica elemental: bajar el precio de la gasolina” Ricardo Anaya, senador del PAN

La propuesta fue realizada durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez en el Senado, con motivo del primer año del gobierno federal en la que también habló sobre el tema de huachicol fiscal.

Y aseveró que los implicados en el que Ricardo Anaya definió como “atraco del siglo”, siguen siendo investigados y serán procesados todos los responsables, como los hermanos Farías Laguna.

En la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez ante el Senado, Ricardo Anaya abordó el tema del huachicol fiscal

“Si al gobierno al mayoreo les cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta y ganamos todos". Ricardo Anaya

Y es que Ricardo Anaya adjudicó el problema del huachicol fiscal a la importación de gasolina, que provoca el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios más el IVA.

La cual deriva que en vez de costar 10 pesos, la gasolina incremente hasta 23, mientras que al huachicoleo fiscal sólo le cuesta 13 pesos, lo que termina en el robo de más de 350 millones de pesos.

Por lo que señaló que si bien el problema es complejo, su resolución se da en 5 minutos, ya que al bajar el precio se acaba el huachicol fiscal y Morena cumpliría una promesa de campaña de 2018.

Ricardo Anaya pide a Rosa Icela Rodríguez esclarecer dónde está el dinero del huachicol fiscal

Aunado a la propuesta de bajar la gasolina a 10 pesos, Ricardo Anaya también hizo una exigencia a Rosa Icela Rodríguez y es saber qué pasó y en dónde está el dinero derivado del huachicol fiscal.

Acorde con la explicación de Ricardo Anaya, los buques implicados en el huachicoleo fiscal con hasta 50 millones de litros se roban por cada carga alrededor de 350 millones de pesos.

Sin embargo, los marinos están acusados de recibir 2 millones de pesos por barco, por lo que Ricardo Anaya apunta que faltan 348 millones, sin contar los cargamentos de las pipas que introdujeron “vacías”.

Ricardo Anaya también hizo la petición a Rosa Icela Rodríguez de dar con el responsable, pero no sólo los involucrados, sino encontrar al orquestador del “robo del siglo”.