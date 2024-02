Tras la filtración del número de teléfono de diversos integrantes de la 4T, entre ellos el de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la Policía Cibernética ya investiga el caso.

Así fue dado a conocer el 25 de febrero por Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de campaña de la abanderada de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) rumbo a las elecciones 2024.

Y es que que el pasado sábado 24 de febrero, simpatizantes de la 4T denunciaron que sus números de teléfono fueron filtrados, por lo que comenzaron a recibir múltiples mensajes de odio.

Cabe destacar que uno de los simpatizantes de Morena incluido en esta lista, fue el mismo Gerardo Fernández Noroña, quien ahora anunció una investigación por parte de la Policía Cibernética.

Mientras que Claudia Sheinbaum ya había dado a conocer a través de su cuenta oficial de X que fue víctima de este ataque, al que tachó de “burdo e inofensivo”.

Pero, ¿qué otras medidas tomarán las autoridades respecto a la filtración del número de teléfono de Claudia Sheinbaum, así como de otros integrantes de la 4T? Te decimos.

El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio ( como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían… pic.twitter.com/nCFXF5f7lc

Durante una entrevista a medios, Gerardo Ferndández Noroña, aseveró que la filtración de números de teléfono de integrantes de la 4T, representó una venganza del medio The New York Times.

Cabe recordar que la periodista, Natalie Kitroeff, envió un cuestionario a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el cual fue mostrado por el mandatario durante su mañanera del 22 de febrero.

El conflicto radicó en que la reportera de The New York Times colocó su número de teléfono en la misiva, por lo que la exhibición del primer mandatario también incluyó sus datos personales.

Asimismo, el diputado del PT minimizó la acción tomada desde Palacio Nacional, pues indicó que el contacto de la periodista fue proporcionada por ella misma en la página de The New York Times.

“The New York Times se suma a esa calumnia, a esa intriga y el compañero presidente da a conocer un cuestionario donde está el número que ella misma da a conocer en la página de The New York Times (...) y en veganza dan a conocer el número”

Gerardo Fernández Noroña, coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum