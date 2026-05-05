Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, no solicitará licencia a su cargo como se había señalado.

Así lo aclaró su vocero, Jesús López Romandía, quien señaló que la reunión que tendrá con alcaldes, diputados y senadores es para tratar temas locales que no está relacionada con una supuesta salida.

Esto en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Torres Torres, ex esposo de la gobernadora, por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

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