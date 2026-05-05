Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje contundente al advertir que su gobierno no cederá ante presiones externas, durante el desfile conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla.

“A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota, a la derrota moral” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Frente a representantes de los tres poderes, la presidenta reafirmó que “nada está por encima de la soberanía ni de los intereses del pueblo de México”.

En un contexto marcado por acusaciones de intromisión extranjera, Sheinbaum recordó la relación histórica entre Benito Juárez y Abraham Lincoln como ejemplo de unidad y respeto mutuo.

Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía nacional

Ante representantes de los tres poderes de la Unión, quienes asistieron a la ceremonia cívico-militar, la presidenta subrayó que México mantendrá firme su independencia y autodeterminación.

El evento se desarrolló en un contexto marcado por el discurso de defensa de la soberanía nacional, uno de los ejes centrales de su administración actualmente en medio de señalamientos de la intromisión de agentes de la CIA en operaciones de seguridad nacionales y acusaciones contra Rocha Moya.

Mensaje de unidad de Sheinbaum a Estados Unidos

En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum también envió un mensaje de unidad a Estados Unidos, al recordar la relación histórica entre Benito Juárez y Abraham Lincoln.

“A nuestros vecinos de Estados Unidos les decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln; el reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es una de las acciones más loables de nuestra historia compartida” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

No obstante, enfatizó que ninguna potencia extranjera puede intervenir en las decisiones internas del país.

“Nada está por encima de la soberanía de México” resalta Sheinbaum

La presidenta de México reiteró este 5 de mayo de 2026 que la soberanía nacional y los intereses del pueblo mexicano están por encima de cualquier otro factor.

“Nada puede estar por encima de la soberanía ni de los intereses del pueblo de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la ceremonia, funcionarios del Gobierno de México también manifestaron su respaldo a la presidenta y coincidieron en la importancia de defender la soberanía nacional.