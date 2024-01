El país se encuentra dividido. No en partes iguales, evidentemente, pero sí claramente diferenciado. En la contienda hacia la Presidencia, una alianza y una candidata despuntan con mayoría más que holgada; otra coalición y abanderada intentan dar la batalla; y un instituto político y su candidato buscan sobrevivir.

Y no parece haber mucho movimiento o cambio en puerta, dado que los mexicanos —la gran mayoría de ellos— dicen estar ya muy decididos sobre el sentido de su voto.

Lo anterior se desprende del ejercicio demoscópico que llevó a cabo la empresa MetricsMx y cuyos resultados hoy se dan a conocer en SDPnoticias.

Esta es ya la quinta edición en su tipo y la presente en particular considera la reciente definición que ha hecho Movimiento Ciudadano respecto a su candidato presidencial.

Recordarán que no fue sino hasta principios de año que este instituto político anunció que su abanderado al máximo cargo de elección popular sería el legislador emecista, Jorge Álvarez Máynez.

Asimismo, cabe señalar que esta medición se realizó precisamente cuando concluyó el periodo de precampañas y en el momento en que el país entra —en sentido electoral— a un compás de espera que durará seis semanas.

La ventaja de Claudia Sheinbaum continúa siendo enorme de acuerdo con esta encuesta

Los resultados a nivel nacional de la encuesta MetricsMx arrojan que, de tener lugar las elecciones presidenciales el día de hoy, Claudia Sheinbaum obtendrían una ventaja de más de 37 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez (diferencia entre una y otra prácticamente idéntica a la registrada a principios del mes de diciembre).

El registro a nivel nacional de Movimiento Ciudadano, en cambio, peligra. Al día de hoy, partido y candidato presidencial, obtendrían solo el 3.8%.

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

De notar que, si se le compara con el resultado que obtuvo Movimiento Ciudadano en el ejercicio inmediato anterior (8%), la pérdida fue del 50% de sus apoyos.

Cuando a los encuestados se les preguntó por su percepción de cómo serían los resultados finales en la contienda presidencial, y ya no directamente por el sentido de su voto, la brecha entre la primera y segunda posición se abre tres puntos porcentuales adicionales y el desplome de Movimiento Ciudadano se aprecia ligeramente mayor.

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: ¿los negativos hacia ‘Fuerza y Corazón por México’ a qué obedecen?

Otro aspecto a notar es que Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, arrastra casi 30 puntos porcentuales más de negativos que su rival, Claudia Sheinbaum.

El ejercicio que aquí se da a conocer no permite aventurar la causa de lo anterior; esto es, concluir si esto viene asociado a la candidata de oposición misma o a los partidos que la cobijan.

En el mismo sentido, no se puede concluir si el nivel de rechazo del 30.5% para la ex jefa de gobierno de la CDMX no es mayor gracias a su propia candidatura, al partido Morena o al apoyo hacia el presidente AMLO que se traslada a ‘Seguimos Haciendo Historia’.

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: Movimiento Ciudadano con Álvarez Máynez no está siendo atractivo

Haciendo una comparación con los resultados obtenidos en la encuesta Metricsmx de diciembre, noviembre, octubre y septiembre de este año, también dados a conocer por SDPnoticias, tenemos que en esta edición de enero el nivel de votación en favor de Movimiento Ciudadano ha caído.

Ello pudiera deberse a lo desaseado que ha sido el proceso de definición de la candidatura presidencial por parte del propio emecismo (el abanderado prácticamente no participó en el periodo de precampañas), que ha habido un suerte de “retiro” de confianza por parte de electores que consideraban votar por Movimiento Ciudadano o, bien, a que Jorge Álvarez Máynez no ha resultado, hasta el momento, suficientemente atractivo.

El apoyo en favor de Claudia Sheinbaum se mantiene, en cambio, en el orden del 57% en los pasados cinco meses y la potencial votación en favor de Xóchitl Gálvez también está siendo relativamente constante (alrededor del 22% de intención del voto).

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Al mismo tiempo, en todo este periodo, de notar que si bien la manifestación abierta por la abstención se ha reducido a menos del 4%, ha aumentado el porcentaje de indecisos (actualmente un 12% de los encuestados manifiestan no haber decidido la orientación de su voto).

Encuesta MetricsMx: suman 26% los electores indiferentes y aún indecisos

Lo que nos lleva a unos resultados adicionales:

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Al inicio de esta nota se afirmaba que había poco margen para la modificación en tendencias. Ello está sustentado en que más del 70% de los encuestados afirman que ya han decidido definitivamente por quién votarán. Si bien no puede descartarse una alteración en la balanza, y la única “encuesta” válida será la jornada electoral del 2 de junio próximo, de acuerdo a los resultados de este ejercicio específico, se requeriría que tanto ‘indecisos’ (aún no decido por quién votar) como ‘indiferentes’ (ya tomé una decisión, pero podría cambiar de parecer), todos, se pronunciaran por un apoyo en favor de Xóchitl Gálvez para generar un escenario de aguerrida competencia entre ella y Claudia Sheinbaum.

Metodología de la encuesta MetricsMX

Encuesta telefónica con robot, realizada el 22 de enero de 2024 a 1,200 mayores de edad residentes de México. Se les enviaron preguntas con opciones predeterminadas de posibles respuestas mediante un mensaje pregrabado que contestó el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 11 de enero de 2024. Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 11 de enero de 2024. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-2.83%, con un nivel de confianza del 95%. La tasa de rechazo fue del 98.6%.