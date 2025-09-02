El magnate Ricardo Salinas Pliego celebrará su cumpleaños número 70 con una gran fiesta en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos cómo puedes conseguir boletos para este evento.

El anuncio de la fiesta de Ricardo Salinas Pliego se dio en las redes sociales del presidente de TV Azteca, quien indicó que la celebración se llevará a cabo el 25 de octubre en la Arena CDMX, ubicada en Av. de las Granjas 800, en colonia Santa Barbara, de la alcaldía Azcapotzalco.

La invitación de Ricardo Salinas Pliego se dio a un día de la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que deberá resolver el tema de la deuda en impuestos que el magnate mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual asciende a 74 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego celebra su cumpleaños 70 y lanza convocatoria para conseguir boletos

Hoy 2 de septiembre, Ricardo Salinas Pliego lanzó una convocatoria al público general para conseguir boletos para su cumpleaños 70, el cual celebrará en la Arena CDMX.

“Se acerca mi cumpleaños y quiero festejarlo con ustedes mi familia en redes sociales”, escribió en su cuenta de X.

“Mis fiestecitas siempre son garantía de lo mejor: artistas internacionales, comida y cheves, sorpresas únicas y regalos espectaculares… y, como siempre, ¡Todo es gratis!“, presumió el dueño de Elektra en su cuenta de X.

Dado lo anterior, con una imagen editada, Ricardo Salinas Pliego invitó a la ciudadanía a conseguir boletos para el mencionado evento por medio del enlace www.tvazteca.com/tiorichie .

Ricardo Salinas Pliego se reserva derecho de admisión a “chairos” para su cumpleaños 70

Ricardo Salinas enfatizó que todo lo que se ofrecerá en su cumpleaños será “gratis”, pero el cupo para este evento en la Arena CDMX será limitado; “prepárense porque 70 años solo se cumplen una vez”, aclaró en su cuenta de X.

En este sentido, Salinas Pliego dijo reservarse el derecho de admisión a “chairos”, por lo que no todos tendrán la oportunidad de acudir al magno evento, del cual se desconoce qué invitados habrá y cuáles serán las sorpresas que mencionó.