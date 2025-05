La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó la deuda que el magnate mexicano, dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, aún tiene con el gobierno.

Claudia Sheinbaum dijo que ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechaza los privilegios del pasado, a pesar de que personajes como Ricardo Salinas Pliego no quieren pagar impuestos.

Así lo anunció durante su conferencia mañanera de este 26 de diciembre al hacer un importante recordatorio sobre decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aquí te contamos cuánto debe de impuestos Ricardo Salinas Pliego por Elektra y TV Azteca, así como la razón por la que no los ha pagado.

Ricardo Salinas Pliego: ¿Cuánto debe en impuestos por Elektra y TV Azteca?

Claudia Sheinbaum recordó que la deuda de Ricardo Salinas Pliego es de 63 mil millones de pesos , incluidos los recargos, con corte a marzo de 2024.

¿Cómo está compuesta la deuda de Ricardo Salinas Pliego por impuestos de TV Azteca y Elektra? De la deuda total de Ricardo Salinas Pliego al SAT, 53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales y 10 mil millones a créditos fiscales.

En el caso de Elektra las deudas corresponden a los ejercicios fiscales de 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 por un monto total de 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos; sin embargo, no se ha podido resolver la deuda debido a los amparos interpuestos por la empresa de Salinas Pliego.

En el caso de TV Azteca corresponden a los años 2009, 2010, y 2013. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró pagar cuatro mil 868 millones de pesos; sin embargo, en total con la deuda de Elektra, sigue debiendo los mencionados 63 mil millones de pesos.

Según la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la multa asciende a 67 millones 165 mil 827 pesos.

El origen de la deuda de impuestos es por la implementación de la figura de consolidación fiscal , que es un régimen del SAT que permite a un grupo de empresas, como Grupo Salinas , combinar sus estados financieros y utilidades para efectos de pagar impuestos.

La presidenta de México dijo esperar que la SCJN aborde el caso de Ricardo Salinas Pliego para que finalmente el dueño de TV Azteca y Elektra pague los impuestos que debe.

“Sigue en Tribunales. Esperemos, a ver si antes de que termine el periodo de los actuales ministros de la Corte pueda resolverse”, dijo Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana dijo que a pesar de que personajes como Ricardo Salinas Pliego no quieren pagar, la recaudación en México se ha incrementado cinco por ciento.

Ricardo Salinas Pliego y equipo legal han impedido resoluciones en su contra por deuda de pago de impuestos al SAT de Elektra

La defensa de Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, logró que los litigios por los créditos fiscales de 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos se paralicen hasta después de la elección de los nuevos ministros de la SCJN.

Con diversos recursos, han impedido la resolución a los casos por falta de pago de impuestos de la empresa al SAT a los ministros de laSCJN:

Alberto Pérez Dayán

Yasmín Esquivel

Lenia Batres

Ahora corresponde al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de la Primera Sala resolver esta nueva controversia; sin embargo, podría incluso no llegar a exponer su proyecto, pues se acercan las primeras elecciones del Poder Judicial.

¿Por qué no ha pagado impuestos Ricardo Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego ha señalado que él no debe impuestos y que ha pagado grandes cantidades al SAT; sin embargo, se mantienen varios litigios ante la SCJN, donde el equipo legal ya ha impedido su resolución a 4 ministros.

Esto como una estrategia para buscar un “estado de excepción” que no se encuentra previsto en la ley y que, de esta forma, puedan evitar pagar los más de 63 mil millones de pesos que el SAT le requiere en total por las deudas de impuestos de Grupo Elektra y TV Azteca.

No obstante, como Claudia Sheinbaum, también espera a la resolución de las autoridades, aunque ha aceptado que el hecho de que se extienda la decisión le conviene a él.

Por el contrario, Claudia Sheinbaum ha dicho que él como todos los mexicanos deben pagar impuestos y que la justicia llega aunque tarde.

Ricardo Salinas Pliego señala que ha sido atacado personalmente por Claudia Sheinbaum

Ricardo Salinas Pliego se ha lanzado contra el gobierno llamando a los funcionarios “gobiernícolas” y específicamente a los últimos gobiernos de izquierda como “zurdos de mierda”.

A pesar de ello, Ricardo Salinas Pliego ha señalado recibir ataques personales de Claudia Sheinbaum, luego de que dijo que ya no es un hombre con tanto poder económico luego de que las acciones de Elektra se desplomaron 70 por ciento.

Aún con ello, dijo que a él no le afecta esa caída de las acciones de Elektra porque son de su propiedad y no pensaba venderlas, no obstante, la pérdida de casi 500 mil millones de pesos hizo que saliera de las listas de multimillonarios.