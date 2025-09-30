La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspende cotización de las acciones de Grupo Elektra de Ricardo Salinas Pliego tras decisiones de sus accionistas de deslistarla.

“Esta Bolsa de Valores suspende a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, la cotización de los títulos representativos del capital social de la emisora identificados con clave ELEKTRA’” Comunicado BMV

A finales del año pasado los accionistas de Grupo Elektra habían tomado la decisión de desliste tras diferencias con el regulador bancario.

Este martes 30 de septiembre la BMV anunció la suspensión se las cotizaciones de las acciones de Grupo Elektra.

Elektra (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Esto luego de que se confirmó que Grupo Elektra ya no cumple los requisitos mínimos de capital flotante para mantenerse en el mercado accionario.

A través de un comunicado la BMV explicó que con fundamento en el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores, la suspensión aplica a partir de este martes.

“Dado que la emisora ha manifestado que por el proceso de cancelación antes mencionado no está en posibilidades de alcanzar el porcentaje mínimo de su capital social distribuido entre el público inversionista” Comunicado BMV

La empresa ya había anunciado que tras iniciar el proceso de cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores, no estaba en condiciones de alcanzar el porcentaje mínimo de acciones distribuidas entre el público inversionista.

Esta suspensión es un paso previo a la cancelación definitiva de sus títulos en el mercado accionario mexicano.

De esta manera Grupo Elektra se sumará a la lista de empresas que han optado por dejar la BMV en los últimos años.

Aspectos de La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Andrea Murcia Monsivais)

La suspensión de la BMV se da luego de que Grupo Elektra anunció su desliste

Cabe recordar que en diciembre del 2024 los accionistas de Grupo Elektra realizaron una asamblea donde aprobaron volver privada a la compañía.

Esto luego de profundas diferencias con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre su operación en el mercado de valores local.

En julio del 2024, Grupo Elektra fue suspendida de la BMV debido a irregularidades señaladas por la CNBV.

Fue en octubre que el organismo regulador levantó la suspensión, pero Elektra mostró resistencia a volver a cotizar.

El desplome de más de 70 por ciento de sus acciones en diciembre, con una pérdida de más de 7 mil millones de pesos, aceleró su salida del mercado.