El Grupo Elektra de Ricardo Salinas Pliego perdió casi 5 mil millones de pesos en un juicio y buscará impugnar la sentencia ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); te damos los detalles.

Los casi 5 mil millones de pesos que Elektra, hoy bajo la dirección de Pedro Padilla Longoria, perdió en un tercer juicio, corresponden a un crédito fincado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde junio de 2025, Ricardo Salinas Pliego señaló que había presiones políticas entre los magistrados que llevaron sus juicios por lo que impugnará la sentencia ante la SCJN cuando inicie sus funciones.

SCJN ( Cortesía/SCJN)

Elektra pierde casi 5 mil millones de pesos en juicio por esta razón

Elektra perdió su tercer juicio fiscal consecutivo ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y ahora por un crédito de 4 mil 916 millones de pesos, fincado por el SAT en 2016.

La sentencia contra Elektra ya había sido dictada desde noviembre de 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que confirma la legalidad del crédito por impuestos no pagados al SAT desde 2011.

De acuerdo con la información, el tribunal le informó la resolución a Ricardo Salinas Pliego desde el pasado 14 de agosto y este sería el tercer juicio perdido; los pasados son:

Elektra perdió su primer juicio el 19 de junio de 2025 y se confirmó una deuda de mil 603 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2012 Elektra perdió su segundo juicio ante el Segundo Tribunal Colegiado por un crédito de 2 mil 4 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010

Elektra sigue perdiendo en tribunales (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Elektra impugnará sentencia de 5 mil millones de pesos ante la nueva SCJN

El Grupo Elektra impugnará ante la nueva SCJN, que inicia sus funciones el próximo 1 de septiembre, las sentencias dictadas por los tribunales para que se considere una prórroga a los créditos o se suspendan.

Cabe mencionar que Ricardo Salinas Pliego ya ha intentado protegerse mediante recursos legales para no pagar las deudas ante el SAT, sin embargo, estos fueron desechados por la Segunda Sala de la SCJN.

Hasta ahora, Elektra ha perdido tres juicios consecutivos y las sentencias suman 8 mil 523 millones de pesos, aunque la deuda total por no pagar impuestos al SAT suman alrededor de 74 mil millones de pesos.