Ricardo Salinas Pliego aseguró, en entrevista para Ramón Alberto Garza García, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo quiere quebrar.

El empresario dijo que sí tiene la intención de pagar los impuestos que adeuda por la empresa Elektra.

Sin embargo, busca pagar “lo correcto” y no los 75 mil millones de pesos que, según Salinas Pliego, no corresponden con su deuda real.

“Se les hace poco lo que ha pagado en todos estos años y ahora además, la voluntad que tenemos de pagar se manifestó completamente con el peje en su momento, llegamos a un acuerdo para pagar y dos veces se echaron para atrás” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego denuncia cobros excesivos; quiere pagar “lo correcto”

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, sí quiere pagar los impuestos que adeuda desde 2010; sin embargo, el cobro es excesivo.

Según el dueño de Elektra, ya paga demasiados impuestos “para lo poco que le dan”; sin embargo, sí quiere cubrir el adeudo de Elektra que arrastra desde hace 15 años, siempre que sea “lo correcto”.

“Si pago. Pago demasiado para lo poco que me dan. Sí quiero pagar los impuestos pero lo correcto...yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede ni mucho menos el doble de lo que procede” Ricardo Salinas Pliego

Asimismo, denunció que los 75 mil millones de pesos que pide el gobierno actual, presidido por Claudia Sheinbaum, significan “cinco años de utilidades, o sea, 5 años voy a trabajar para pagar”.

Ricardo Salinas Pliego cree saber la razón por la que lo quieren “quebrar”

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego aseguró que se han realizado varios acuerdos que finalmente se echan para atrás que no le han permitido terminar con la disputa por el adeudo al SAT.

De acuerdo con el empresario, esto se debe a que lo quieren quebrar porque es “una voz incómoda para el régimen morenarco”.

“¿Por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco” Ricardo Salinas Pliego

Asimismo, dijo que parece que la presidenta Claudia Sheinbaum considera que tiene la “verdad absoluta” y, en este sentido, “se ocupa de hacerle saber a los jueces en qué sentido deben de fallar”.

Esto luego de que llamara a la nueva Corte a ocuparse de que Ricardo Salinas Pliego pague los 75 mil millones de pesos que el SAT reclama como adeudo de impuestos.

“Dónde está el debido proceso, dónde está la presunción de inocencia. Entonces la señora se para ahí en su mañanera y con toda la calma del mundo dice que yo soy un evasor, que debo impuestos y que no quiero pagar, cuando esto es una disputa que no ha sido resuelta, Entonces debemos pensar todos los mexicanos que ella tiene la verdad absoluta y que no solo la tiene sino que además se ocupa de hacerles saber a los jueces en qué sentido deben fallar” Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego recordó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se llegó a una resolución “amistosa” en la que su grupo se comprometía a pagar 7 mil 500 millones de pesos, pero dicho acuerdo finalmente no se respetó.

Antes de dicho acercamiento, la empresa de Salinas Pliego ya había pagado 2 mil 600 millones de pesos; “hemos pagado 278 mil millones de pesos en impuestos y se les hace poco”, señaló.