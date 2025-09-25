La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos la extradición de un par de implicados en el caso Ayotzinapa, ocurrido hace más de 10 años, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A pocos días de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, alrededor de 2 mil personas exigieron la extradición de los implicados en el caso.

Claudia Sheinbaum pide a Estados Unidos la extradición de implicados en el caso Ayotzinapa

Desde inicios de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado a los familiares de los normalistas desaparecidos que le había pedido a Estados Unidos la extradición de dos personas implicadas en el caso Ayotzinapa.

En ese momento no se dieron más detalles sobre la petición que Claudia Sheinbaum le hizo a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, pero recientemente se reveló a quienes pidieron extraditar y se trata de:

José Ulises Bernabé, quien era juez la noche del 26 de septiembre de 2014 en Barandillas de Iguala Abraham Eslava Arvizu, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO)

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio (Claudia Sheinbaum / Vía X)

Familiares exigen extradición de implicados en el caso Ayotzinapa

Familias, asociaciones y estudiantes normalistas se manifestaron el miércoles 24 de septiembre frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para pedir la extradición de dos implicados en el caso Ayotzinapa.

El portavoz de la marcha, Isidoro Vicario, comentó que están exigiendo la extradición de Tomás Zerón, quien entonces era director de la Agencia de Investigación Criminal y ahora se encuentra refugiado en Israel.

Asimismo, exigen la extradición de José Ulises Bernabé, quien fue juez de Barandillas de Iguala cuando se dio el caso Ayotzinapa, y que se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos.

Los colectivos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos dijeron que Claudia Sheinbaum debe resolver el caso y desmentir la verdad histórica “si tiene un poco de respeto por los padres y un poco de respeto por los estudiantes”.