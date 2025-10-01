El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, resaltó el trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contra el flujo de armas a México.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, Ronald Johnson resaltó el trabajo que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el flujo de armas que pretenden ingresar a México.

El embajador manifestó que la cooperación entre los mandatarios de ambos países da resultados en sus objetivos de seguridad.

Esto debido a que la labor en conjunto con la presidenta de México, ha logrado, entre otras cosas:

Desmantelar cárteles

Frenar el fentanilo

Interrumpir finanzas de los grupos del crimen organizado

Acciones como la Misión Firewall para detener el flujo de armas hacia México

Ronald Johnson aseveró que el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de su homólogo Donald Trump, es que juntos lleven a cabo acciones para velar por la seguridad, prosperidad y la salud de sus respectivas naciones.

Así, el combate al tráfico de armas y drogas debe representar un golpe importante para los grupos del crimen organizado, cuya actividad principal era la venta de estos artefactos, y el tráfico de fentanilo en ambos lados de la frontera.