La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado mexicano para que intensifique los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fue por medio de un comunicado que el organismo internacional exigió que las autoridades mexicanas aumenten las labores de búsqueda, investigación y sanción en torno al caso ocurrido en el 2014.

Al pedir la continuidad de las investigaciones por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH demandó al Estado mexicano mantener un diálogo transparente con las familias de los estudiantes.

Protesta por los 43 normalistas de Ayotzinapa (@vialhermes)

CIDH demanda que el Estado mexicano redoble esfuerzos en búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa

En el marco del aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH pidió al Estado mexicano no cesar en las labores de búsqueda de los estudiantes.

Por medio de un comunicado que difundió el viernes 26 de septiembre, el organismo internacional señaló que, por el contrario, persisten las obligaciones de búsqueda, verdad y justicia en el caso.

Debido a ello, la CIDH exigió que el Estado mexicano redoble sus esfuerzos para determinar cuál fue la “suerte o paradero de los estudiantes”, así como aplicar la sanción de los responsables.

Tras resaltar que su medida cautelar 409/14, emitida el 3 de octubre de 2014 sigue vigente, la CIDH acusó que desde entonces, el Estado mexicano no ha cumplido su deber en el caso.

Lo anterior debido a que advirtió que a 11 años de que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no se han esclarecido las circunstancias en la que se registraron los hechos.

Ante ello y al lamentar que “las familias continúan sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos”, el organismo acusó falta de efectividad de los diálogos y obstáculos en el acceso a la justicia.

A 11 años de Ayotzinapa, persisten las obligaciones de búsqueda, verdad y justicia: CIDH#DerechosHumanos 👉🔗https://t.co/0Q5ylQjMsh pic.twitter.com/dPUHwdYlbI — CIDH - IACHR (@CIDH) September 26, 2025

CIDH reconoce compromiso de Claudia Sheinbaum en caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa