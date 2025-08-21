Vidulfo Rosales Sierra ya es exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues renunció a su representación a casi 11 años den los hechos. La razón es para sumarse a la ponencia del nuevo ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

El abogado dejó abierta la posibilidad de sumarse al equipo de Hugo Aguilar Ortiz pues dijo que mantienen dialogo, lo conoce desde hace años y comparten la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

“Es una posibilidad, no hay nada formal, mantengo un diálogo con el ministro presidente…” Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales Sierra también renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña y al colectivo Nos Faltan 43.

Vidulfo Rosales asiste a preparativos de equipos de la nueva SCJN que encabezará Hugo Aguilar

Aunque lo ha dejado como una posibilidad, en los hechos se ha visto a Vidulfo Rosales en el fotografías de los nueve ministros de la nueva SCJN y personal que conformará sus equipos.

Estas reuniones han sido para acordar acuerdos generales para distribuir casos, remitirlos a instancias correspondientes y no se desatienda a la población, de acuerdo con Hugo Aguilar Ortiz.

Asimismo para los eventos públicos del 1 de septiembre en el que se va convocar al pueblo de México para este acontecimiento histórico, como lo calificó.

#Comunicado | 📰

Ministras y Ministros llevan a cabo su cuarta reunión de trabajo para dar cumplimiento con el principal mandato surgido del proceso electoral: la reconciliación de la Justicia con el pueblo de México. pic.twitter.com/kwmTiKyCqx — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) August 20, 2025

Vidulfo Rosales se va con la frente en alto pero lo critican por encontrar “hueso” gracias a Morena

Vidulfo Rosales señaló que se va con la frente en alto y que a pesar de problemas de salud va a seguir trabajando por los derechos humanos.

El abogado contó que habló con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con quienes en el pasado tuvo enfrentamientos y reconciliaciones.

Ante ellos justificó temas personales y de salud aunque relató que entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubo tristeza, desilusión pero también respeto y apoyo a su decisión.

En redes sociales se han estado críticas no solo por haber prometido que estaría como representante de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta que concluyera el caso, sino también por haberse sumado a la nueva SCJN la cual fue votada mediante acordeones para favorecer a personas cercanas a Morena.

“Un nuevo afiliado a Morena, la secta”, señalaron comentarios en redes sociales de X y agregaron que “(abandona la causa) porque de la noche a la mañana misteriosamente les salió hueso en el gobierno ”.

“Les volvieron a ver la cara” señalaron internautas en redes sociales, luego de que se prometiera en 2018 con el expresiones Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se resolvería el caso.

Otros más señalaron que solo usaron a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa de manera política para generar odio contra el expresidente Enrique Peña Nieto y ahora que ua no les sirven los dejan.