Tras 11 años de lo sucedido en Ayotzinapa, padres de normalistas exigirán a la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero que retome una de las investigaciones subyacentes.

La noche del 26 de septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa, fueron desaparecidos y tras 11 años, no se sabe nada de su paradero.

Sin embargo, se sabe que las víctimas de los sucesos fueron 180 personas, entre ellas, seis personas asesinadas extrajudicialmente, de los cuales, tres eran normalistas.

Padres de los normalistas de Ayotzinapa exigirán a Fiscalía retomar investigación

El viernes 26 de septiembre, 19 padres de normalistas de Ayotzinapa exigirán a la FGR en Guerrero que retomen la investigación de los tres estudiantes asesinados:

Julio César Ramírez

Julio César Mondragón

Daniel Solís Gallardo

Fue en entrevista para MVS Radio que uno de los voceros de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, explicó dicha exigencia es la acción principal del viernes 26 de septiembre.

Acorde con lo dicho, acudirán a la fiscalía en Guerrero para exigir que se le dé seguimiento a la investigación, ya que a los tres estudiantes no se les ha nombrado ni avanzado para dar con sus asesinos.

Añadió que los tres normalistas forman parte del mismo crimen de Ayotzinapa, sin embargo, se ha enfocado en la desaparición de los 43, por lo que dichos asesinatos de hace 11 años siguen impunes.

Padres de normalistas: Exigencias inmediatas a 11 años de Ayotzinapa

Aunado a la exigencia que realizarán a la FGR en Guerrero sobre los tres asesinados, los padres de los normalistas tienen otra petición para la investigación a 11 años de Ayotzinapa.

La demanda principal del grupo de 19 padres es que se llame a declarar al gabinete de Enrique Peña Nieto, ya que tendrían información como testigos que pueden derivar en otras líneas de investigación.

Asimismo, los padres de los normalistas solicitan que parte de la SEIDO y Rodrigo Archundia Barrientos se presenten a declarar ya que formaron parte de La Verdad Histórica.