A más de 10 años del Caso Ayotzinapa, un Tribunal señaló que no hay elementos para considerar falsa la llamada “verdad histórica” emitida por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

En la resolución de la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro del Décimo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México en Materia Penal, se dijo que tampoco hay elementos para sostener que hubo una “maquinación” de funcionarios de la entonces Fiscalía General de la República ( FGR ) .

Cabe recordar que dicha “verdad histórica” del caso Ayotzipana consistió en asegurar que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

También se señaló que para poder desacreditar dicha versión se tendrían que encontrar elementos que indiquen una situación distinta a la planteada como escena en el municipio de Cocula, Guerrero.

Caso Ayotzinapa: “Verdad histórica” ser caería solo de esta manera, de acuerdo con Tribunal

Para echar abajo, se dijo por parte del Tribunal que la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) tendría que localizar los restos de los normalistas en un lugar distinto al Río San Juan, del municipio de Cocula.

El Décimo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México en Materia Penal (CDMX) dijo que no esta acreditada ninguna otra versión, distinta a la de Jesús Murillo Karam.

Esta resolución se dio al resolver un amparo de Blanca Alicia Bernal Castilla, exfiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR.

“La versión conocida como verdad histórica, hasta la fecha no se advierte que sea falsa si, como acontece, no está acreditado que exista otra versión que corresponda con la realidad” Fallo de la sentencia de la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro

Y agrega que “No es factible establecer que la ‘verdad histórica’ que sostiene el Ministerio Público, la maquinó la quejosa Blanca Alicia Bernal junto conversos servidores públicos y que no corresponda con la realidad, pues para sostener que es falsa, es necesario que se ajuste con la realidad; lo que significa que las víctimas fueron localizadas en un diverso sitio, el cual era del conocimiento de la peticionaria de amparo, lo cual no acontece en a especie… pues no se advierte que hayan sido localizados en un lugar diverso”.

Cabe recordar que la mencionada "verdad histórica" del Caso Ayotzinapa se dio a conocer el 27 de enero de 2015 en la que se señaló que los 43 estudiantes desparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos tirados la Río San Juan.

Parte de la narrativa es que los Policías de Iguala, Cocula y Huitzuco fueron quienes detuvieron a los estudiantes y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.

Caso Ayotzinapa: Tribunal asegura que casos de tortura no significan que haya verdad histórica sea falsa

Cabe recordar que en 2018 fue dictado un fallo que validó las denuncias de tortura de los detenidos y anuló confesiones y testimonios porque no se practicó el Protocolo de Estambul en un plazo de 10 días.

De acuerdo con esta sentencia del Decimonónico Tribunal Colegiado en la CDMX, los magistrados establecieron que el hecho de que pudiera haber existido torturara no implica que la versión de la “verdad histórica” de la FGR sea falsa.

El documento también señala que los peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense no echan a bajo la verdad histórica.