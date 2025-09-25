Palacio Nacional y el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se preparan con vallas para las movilizaciones que se realizarán mañana 26 de septiembre por el aniversario del caso Ayotzinapa.

Los familiares y compañeros de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos encabezarán la marcha para exigir la resolución del caso Ayotzinapa, tragedia que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A un día de que se cumplan 11 años de lo ocurrido en Iguala, cuyo hecho ha intentado ser explicado con una “verdad histórica”, Palacio Nacional ha sido protegido con vallas; los detalles.

Refuerzan seguridad alrededor de Palacio Nacional a un día de la marcha por Ayotzinapa. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Cierran Zócalo CDMX por aniversario del caso Ayotzinapa; vallas rodean Palacio Nacional

La valla de seguridad que rodea Palacio Nacional se ha intensificado ante las movilizaciones previstas el viernes 26 de septiembre por el aniversario del caso Ayotzinapa.

Videos en redes sociales muestran que las vallas se han extendido de Palacio Nacional hasta la calle de Moneda y el número de vallas es excesivo, previendo que la protesta se torne violenta.

Cabe mencionar que las movilizaciones por el caso Ayotzinapa en CDMX iniciaron desde el pasado 24 de septiembre y hoy, un grupo de encapuchados incendiaron un vehículo en el Campo Militar 1.