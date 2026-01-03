La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la alerta sísmica por el temblor de hoy viernes 2 de enero sonó en 95% de los teléfonos de las antenas en México.

A través de un comunicado, la Agencia de Transformación Digital señaló que ya se trabaja para identificar por qué la alerta sísmica no sonó en el 100% de los teléfonos.

Alerta sísmica sonó en 95% de los teléfonos tras sismo de hoy (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Autoridades de Protección Civil y de la Agencia de Transformación Digital reportaron que la alerta sísmica sonó en 95% de los teléfonos tras el sismo de hoy con magnitud de 6.5.

De acuerdo con la información, el sistema de alerta sísmica debería funcionar en todos los teléfonos móviles sin importar si tienen saldo o internet, siempre y cuando cuenten con señal.

Pese a que la Agencia de Transformación Digital ya investiga por qué la alerta sísmica solo sonó en el 95% de teléfonos, esto podría ser porque el sistema no está activado.

La activación del sistema de alerta sísmica se puede realizar de la siguiente manera:

Android: Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas

iOS: Configuración > Notificaciones > Buscar al final la sección de alertas del gobierno y activarlas

En caso de que el sistema de alerta esté activado en el teléfono, pero aún así no sonó la alerta sísmica hoy, es necesario reportar esta falla al número 079 para recibir orientación.

Comunicado tras sismo de hoy 2 de enero. (Redes sociales)

