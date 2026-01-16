La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Sismológico Nacional, revelaron que desde el sismo del pasado 2 de enero en San Marcos, Guerrero, se han registrado casi 5 mil réplicas; incluyendo la que se sintió hoy 16 de enero en CDMX.

Casi 5 mil réplicas se han registrado desde el sismo del 2 de enero

A través de un comunicado en redes sociales, la CNPC y el Sismológico Nacional, revelaron que se han registrado un total de 4 mil 657 réplicas hasta hasta las 01:30 horas del 16 de enero desde el sismo ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, Guerrero con magnitud de 6.5.

Se reportan casi 5 mil réplicas del sismo del pasado 2 de enero, siendo la más fuerte la de este 16 de enero (@CNPC_MX / X)

Siendo la réplica más fuerte la ocurrida hoy durante la madrugada de este 16 de enero, con una magnitud de 5.0 siendo actualizada de 5.3, con epicentro en San Marcos, Guerrero y que se registró en CDMX.

Tras actualizarse la información sobre que el sismo que alertó a la CDMX este 16 de enero mediante la alerta sísmica fue una réplica, muchos usuarios revelaron que ese fue el motivo por el cual no se sintió movimiento; aunque algunos otros aseguran haberlo sentido.