La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos bombardee a los cárteles del narcotráfico y a miembros del crimen organizado en territorio de México.

Al final de La Mañanera del Pueblo de este viernes 22 de agosto, Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump pudiera ordenar atacar a cárteles mexicanos en territorio nacional.

Sheinbaum subrayó que “México es un país libre, independiente y soberano” y que actualmente es más fuerte que en el pasado.

Claudia Sheinbaum responde a la DEA: “Ningún país extranjero se atrevería a violar la soberanía de México”

Claudia Sheinbaum aseguró que ningún gobierno extranjero, incluido Estados Unidos, se atrevería a violar la soberanía de México.

La presidenta indicó que “no es como antes”, en referencia a sexenios anteriores al gobierno de AMLO, y sostuvo que “México tiene mucha fuerza nacional” por su población, por lo que representa el gobierno federal, así como fuerza internacional.

Sugirió, nuevamente, que cualquier probable intento de intervención de un país extranjero y una violación a la soberanía mexicana, la población saldría a defender a su país.

“México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía, no es como antes, México tiene mucha fuerza, nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional y, como dije, cualquier intento tenemos el himno nacional: ‘un soldado en cada hijo te dio” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum niega “colaboración sin precedentes” con la DEA

Luego de que el director de la DEA, Terry Cole, dijera que existe una “disposición sin precedentes” de México para cooperar con Estados Unidos contra el narcotráfico, Claudia Sheinbaum rechazó tales declaraciones del funcionario estadounidense, pero señaló que no entrará “en debate” con el titular de la agencia de Estados Unidos.

En la conferencia, Sheinbaum explicó que los agentes de la DEA —y de otras agencias de Estados Unidos— para poder operar en México deben solicitar permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional.

“Piden su permiso a través de Relaciones Exteriores, se les da su permiso y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional y hay, en algunos casos, información que se brinda a través del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en el marco de nuestra soberanía” Claudia Sheinbaum

La presidenta precisó que hay, en algunos casos, información que se brinda a través del sistema nacional de inteligencia e investigación en el marco de la soberanía, pero aseguró que “no hay más que eso”.

