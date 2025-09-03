Estados Unidos decomisa 300 toneladas de precursores químicos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Desde Pasadena, Texas, autoridades de Estados Unidos informaron de este histórico decomiso de precursores químicos para metanfetamina que afirman iban para el Cártel de Sinaloa.

Ante ello estiman que el Cártel de Sinaloa tendrá una pérdida millonaria, el mismo día en el que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos visita México y tuvo un encuentro de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estados Unidos decomisa 300 toneladas de precursores químicos para metanfetamina vinculados al Cártel de Sinaloa

En conferencia de prensa la fiscal federal Jeanine Pirro y el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Todd Lyons anunciaron el decomiso de 300 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas vinculados al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses lograron una incautación de dos embarques diferentes que tenían de ruta desde Shangai, China a México para el Cártel de Sinaloa.

La fiscal federal Jeanine Pirro detalló que este decomiso son 363 mil libras de alcohol bencilico junto con 334 mil libras de precursores químicos.

Estos químicos, según estiman las autoridades de Estados Unidos se pudieron haber utilizado para producir 433 mil libras (190 toneladas) de metanfetaminas lo cuál pudo haber tenido un “valor de calle en Huston de 569 millones de dólares”.

Estados Unidos decomisa 300 toneladas de precursores químicos vinculados al Cártel de Sinaloa; aseguran que pueden producir más de una tonelada en una semana

En estimaciones del Gobierno de Estados Unidos señalan que la capacidad de los laboratorios sintéticos del Cártel de Sinaloa son capaces de producir más de una tonelada de metanfetaminas en una semana.

Además, la fiscal federal Jeanine Pirro sostuvo que debido a la designación de parte de la administración de Donald Trump de los cárteles como organizaciones terroristas, ahora las autoridades de su país han podido movilizarse y actuar rápidamente para incautar este tipo de cargamentos.

También acusó al Cártel de Sinaloa de ser una de las principales organizaciones criminales en producir fentanilo.

Asimismo afirmó que con el decomiso 300 toneladas de precursores químicos vinculados al Cártel de Sinaloa, les permite a Estados Unidos confiscar “todas las propiedades en territorio nacional e internacional”.