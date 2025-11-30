No sé qué va a decir la comentocracia sobre el video que este domingo difundió Andrés Manuel López Obrador. No lo sé, pero no me parece muy difícil adivinarlo.

Antes de ver el futuro inmediato, señalaré que el expresidente dio una lección, muy interesante, sobre la grandeza cultural de México, y también expresó algunas tesis políticas de enorme importancia.

Sintetizo su mensaje: (i) Afirmó varias veces que Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo. (ii) Anunció que no organizará una gira para presentar su libro titulado Grandeza. (iii) Pidió a todas las personas, millones, que simpatizan con la 4T, unidad en torno a la presidenta. (iv) Precisó que solo saldría a la calle, a hacer política, si se se presentaran atentados contra la democracia mexicana, esto es, si estuviese en riesgo la soberanía de la nación o si alguien intentara un golpe de Estado contra la presidenta Sheinbaum.

El libro de Andrés Manuel habrá que leerlo . Como su video ha sido visto por muchísima gente en las redes sociales, deberé apurarme para adquirirlo antes de que se agote. López Obrador ha sido durante años el autor que más vende en México. Este 2025 quizá lo superó la presidenta Sheinbaum, quien publicó su obra Diario de una transición histórica, en la que AMLO es el gran personaje.

Pregunté al principio de este texto acerca de qué vamos a leer mañana y en los siguientes días, en las páginas de los diarios, sobre lo que dijo el expresidente tan odiado por la inmensa mayoría de los y las columnistas de México. Va el ejercicio de adivinación, una tarea sencilla por lo predecible de nuestra prensa.

Ciro Gómez Leyva insistirá en su obsesión de que Andrés Manuel no sale del rancho, en Chiapas, porque no puede estar en ningún lugar público sin que lo abucheen: “La prueba es que no hará una gira por miedo a que le griten viejo cabrón”.

Joaquín López Dóriga seguirá en Milenio en la necedad de que AMLO reapareció solo para complicar el trabajo de Sheinbaum.

Denise Dresser argumentará en Reforma, de mil maneras, que el de López Obrador fue un video machista porque se atrevió a decir que no saldrá a la calle para no hacerle sombra a la presidenta.

Raymundo Riva Palacio tomará como referencia, en El Financiero, un artículo de Gabriel Zaid, de hoy domingo, para diagnosticar con toda severidad que en su video AMLO da pruebas concretas sobre el maximato.

Enrique Krauze , en Reforma, lamentará que Claudia Sheinbaum no se atreva a romper con el tabasqueño que ha dado una muestra más de que él dirige los destinos de México desde su rancho.

Salvador García Soto en el El Universal, dirá que fueron “puras chingaderas” las que dijo López Obrador desde La Chingada.

Peniley Ramírez desarrollará toda una investigación periodística forense para el periódico Reforma. Profundizará en las palabras de Andrés Manuel sobre aquel temible Nazar Haro: que este, en el sexenio de López Portillo acusó al tabasqueño de ser “comunista”. El gran descubrimiento de Peniley será que Nazar Haro era en ese tiempo subdirector de la Dirección Federal de Seguridad —la policía política de los gobiernos del viejo PRI—, pero que tenía como director a Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch. Concluirá la reportera de investigación: “AMLO vetó de manera indirecta a García Harfuch, o lo que es lo mismo, a ti te lo digo Nazar, entiéndelo tú Omar”.

Ricardo Salinas Pliego no es columnista, pero sí alguien que tira línea a no pocos integrantes de la comentocracia, los que trabajan en TV Azteca. Escribirá un post en X cuestionando a López Obrador por no haber condenado a sus hijos mayores —los de AMLO, no los de Ricardo—.

Sergio Sarmiento , en Reforma, teorizará contra los ataques de Andrés Manuel al neoliberalismo basado en dos libros de Hayek y uno de Friedman, y en una conferencia que escuchó en la Universidad de la Libertad, esta propiedad de Salinas Pliego.

Héctor Aguilar Camín, en Milenio, hablará con más detalles del maximato de López Obrador y dedicará una serie de cinco artículos a recordar cómo tres presidentes —Ortiz Rubio, Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez— obedecían al expresidente Calles.

¿Mi opinión sobre el video de AMLO?

En lo personal pienso que Andrés Manuel simple y sencillamente ejerció su libertad para promover un libro y, por supuesto, aprovechó su muy buen rating mediático para apoyar a la presidenta Sheinbaum.

Ese apoyo sí se ve porque llegó en el último día del mes en el que más se ha atacado a la presidenta.

Tenía sentido que así ocurriera porque el principal riesgo para Claudia no está en las intenciones, en mi opinión golpistas, de gente como Claudio X. González y Salinas Pliego, que lucen sin fuerza para inquietar a la presidenta. Tampoco el peligro para el segundo piso de la 4T lo representan los llamados de Lilly Téllez, en televisoras derechistas de Estados Unidos, para que el gobierno del vecino país intervenga en México; Sheinbaum, con mensajes de patriotismo, la ha minimizado. Es duro, desde luego, y genera problemas que algunos empresarios mexicanos corran la voz de que no hay condiciones para invertir en nuestro territorio, pero esto el gobierno de izquierda lo ha controlado bastante bien con disciplina, financiera y fiscal, y con esquemas para generar confianza, como el Plan México.

La gran amenaza, el único factor que podría debilitar a la 4T sería la pérdida de la unidad en el movimiento de izquierda, que como bien sabemos tuvo un primer líder, el fundador Andrés Manuel López Obrador, y que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es decir, la unidad solo se rompería si el expresidente y la presidenta chocaran, que por cierto ha sido el deseo, durante todo un año, de muchísima gente en los medios de comunicación, en los sectores empresariales y en general, entre las clases medias altas y altas.

Durante noviembre de 2025 subieron en cantidad, y en volumen de perversidad, los ataques contra la presidenta de México . De ahí la relevancia de que Andrés Manuel, al presentar su libro, afirmara que Claudia es la mejor gobernante del mundo, lo que mucha gente piensa, sobre todo mujeres.

A ella, la mejor presidenta de la actualidad, AMLO la apoya absolutamente, que quede claro, como un ciudadano más en el retiro, del que solo saldría si ocurriera algo tremendo que no va a pasar –AMLO se cuidó de subrayarlo: no va a pasar nada grave porque no hay condiciones, y no las hay porque Claudia tiene bien ajustados y operativos todos los controles—.

Andrés Manuel no saldrá a la calle a hacer política porque, para empezar, no siente la necesidad de hacerlo, él que fue, durante casi 50 años, un hombre de acción y de lucha entregado a la construcción, desde muy abajo, de un sistema político humanista, de izquierda, democrático y fundamentalmente diseñado para sacar de la pobreza a millones de personas, algo que la 4T ha logrado.

AMLO está tranquilo en su finca de Palenque porque terminó su trabajo, vive en paz entre aves y abundante vegetación, hace ejercicio y se dedica a escribir. Se le aprecia contento porque el México nuevo que él soñó está, ahora mismo, muy bien gobernado por la mejor presidenta del mundo.

Fuera de su rancho el expresidente no tiene nada que hacer, y no lo hará porque las situaciones de conflicto tan extraordinarias como gravísimas que lo harían volver a la actividad política no se presentarán.

Claudia Sheinbaum, con firmeza, dirige correctamente al país. Mantiene la presidenta muy elevada su popularidad. Como administradora está en los detalles para que los grandes proyectos salgan adelante. Y, como política, no deja de recorrer todos los fines de semana la nación para estar cerca de la mayoría de la sociedad mexicana, toda esa gente sencilla y honesta que el próximo sábado 6 de diciembre estará en el Zócalo, representada por decenas de miles de personas, para respaldar a su presidenta.